Вбралася яскраво: прессекретарка Байдена у смарагдовій мінісукні блиснула стрункими ногами

Карін Жан-П’єр любить носити короткі вбрання на роботу.
Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр взяла участь у черговому брифінгу у Вашингтоні.
На роботі вона з'явилася у яскравому образі. Карін поєднала зелений подовжений жакет і коротку трикотажну мінісукню в рубчик смарагдового кольору. Довжина міні чудово підкреслила її стрункі ноги.
Аутфіт прессекретарка доповнила оксамитовими бежевими туфлями. Об'ємна зачіска з локонами, макіяж із персиковими тінями на повіках, перлинні сережки-пусети і срібний браслет завершили діловий лук Жан-П’єр.
Нагадаємо, Карін Жан-П’єр прийшла на роботу з пудровим коміром-шарфом та пікантним вирізом.
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