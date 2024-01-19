Вбралася яскраво: прессекретарка Байдена у смарагдовій мінісукні блиснула стрункими ногами

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр взяла участь у черговому брифінгу у Вашингтоні.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

На роботі вона з'явилася у яскравому образі. Карін поєднала зелений подовжений жакет і коротку трикотажну мінісукню в рубчик смарагдового кольору. Довжина міні чудово підкреслила її стрункі ноги.

Карін Жан-П’єр / Фото: Getty Images

Аутфіт прессекретарка доповнила оксамитовими бежевими туфлями. Об'ємна зачіска з локонами, макіяж із персиковими тінями на повіках, перлинні сережки-пусети і срібний браслет завершили діловий лук Жан-П’єр.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Карін Жан-П’єр прийшла на роботу з пудровим коміром-шарфом та пікантним вирізом.

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