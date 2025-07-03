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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
831
Час на прочитання
1 хв

Вбрання підвело: прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні з'явилася на зустрічі у м'ятому костюмі

Вона прибула на зустріч із президентом Республіки Еквадор Даніелем Нобоа Азіном, яка відбулася у Палаццо Кіджі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Джорджа Мелоні

Джорджа Мелоні / © Getty Images

Мелоні одягла на зустріч темний костюм із натуральної тканини від італійського бренду Peserico. Вбрання включало подовжений жакет і елегантні штани вільного фасону з відворотами на холошнях.

Це вбрання політикиня доповнила темно-синіми туфлями, топом з V-подібним декольте, а також укладанням і безліччю браслетів фенічок на зап’ясті. Проте вбрання Джорджу трохи підвело, адже тканина через спекотну погоду дуже пом'ялася і штани втратили свій гарний вигляд.

Джорджа Мелоні / © Getty Images

Джорджа Мелоні / © Getty Images

Такий діловий стиль — улюблений у прем’єрки. Вона обожнює костюми з широкими штанами і штанами-палацо і одягає такі вбрання не лише на зустрічі, а й більш урочисті заходи. Також у гардеробі Мелоні часто зустрічаються і костюми-трійки, нещодавно такий вона продемонструвала на саміті НАТО.

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Дата публікації
Кількість переглядів
831
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