- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 831
- Час на прочитання
- 1 хв
Вбрання підвело: прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні з'явилася на зустрічі у м'ятому костюмі
Вона прибула на зустріч із президентом Республіки Еквадор Даніелем Нобоа Азіном, яка відбулася у Палаццо Кіджі.
Мелоні одягла на зустріч темний костюм із натуральної тканини від італійського бренду Peserico. Вбрання включало подовжений жакет і елегантні штани вільного фасону з відворотами на холошнях.
Це вбрання політикиня доповнила темно-синіми туфлями, топом з V-подібним декольте, а також укладанням і безліччю браслетів фенічок на зап’ясті. Проте вбрання Джорджу трохи підвело, адже тканина через спекотну погоду дуже пом'ялася і штани втратили свій гарний вигляд.
Такий діловий стиль — улюблений у прем’єрки. Вона обожнює костюми з широкими штанами і штанами-палацо і одягає такі вбрання не лише на зустрічі, а й більш урочисті заходи. Також у гардеробі Мелоні часто зустрічаються і костюми-трійки, нещодавно такий вона продемонструвала на саміті НАТО.