Вбрання підвело: прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні з'явилася на зустрічі у м'ятому костюмі

Джорджа Мелоні / © Getty Images

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Мелоні одягла на зустріч темний костюм із натуральної тканини від італійського бренду Peserico. Вбрання включало подовжений жакет і елегантні штани вільного фасону з відворотами на холошнях.

Це вбрання політикиня доповнила темно-синіми туфлями, топом з V-подібним декольте, а також укладанням і безліччю браслетів фенічок на зап’ясті. Проте вбрання Джорджу трохи підвело, адже тканина через спекотну погоду дуже пом'ялася і штани втратили свій гарний вигляд.

Джорджа Мелоні / © Getty Images

Такий діловий стиль — улюблений у прем’єрки. Вона обожнює костюми з широкими штанами і штанами-палацо і одягає такі вбрання не лише на зустрічі, а й більш урочисті заходи. Також у гардеробі Мелоні часто зустрічаються і костюми-трійки, нещодавно такий вона продемонструвала на саміті НАТО.

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