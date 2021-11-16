Вбрання на заручини: як Кейт Міддлтон вибрала синю сукню бренду Issa

Сьогодні герцогиня Кембриджська та принц Вільям святкують одинадцяту річницю від дня заручин.

Але перш, ніж Кейт Міддлтон одягла білу весільну сукню від Alexander McQueen у них з принцом Вільямом відбулися заручини, про які було оголошено 16 листопада 2020 року. Принц Вільям телефоном попередив свою бабусю королеву Єлизавету II, що цього дня вони з Кетрін оголосять про свої заручини. В цей час Її Величність якраз снідала зі своїм чоловіком принцом Філіпом.

Цікава історія пов'язана із сукнею, яку Кетрін вибрала на заручини. Напередодні оголошення про заручини Кейт відвідала бутик дизайнера бренду Issa — Даніелли Гелайель, з якою була знайома раніше. За день до оголошення про заручини Кейт зайшла до студії Даніелли в Лондоні, щоб запитати, чи є у неї якісь нові сині сукні для особливого обіду. Виявилося, що Кейт не сподобався жоден з варіантів, але потім дизайнерка сказала, що у неї вдома є синя сукня, яка могла б підійти. Саме в цій сукні Кейт Міддлтон і з'явилася перед камерами в день заручин.

Заручини Кейт та Вільяма / Getty Images

Синя сукня довжини трохи вище колін прекрасно підкреслювала фігуру майбутньої герцогині Кембриджської і бездоганно гармоніювала із заручальною каблучкою принцеси Діани. До речі, цікавий момент, принцеса Діана також вибрала синій костюм для дня, коли вони з принцом Чарльзом оголосили про свої заручини 24 лютого 1981 року.

Принцеса Діана і принц Чарльз / Getty Images

Сукня бренду Issa стала неймовірно популярною і телефон дизайнерки Даніелли Гелайель після цього не замовкав протягом декількох днів. Всі хотіли сукню, як у Міддлтон. Втім, вже після весілля багато вбрань, в яких герцогиня Кембриджська з'являлася на публіці, мали не менший "ефект Кейт".

Читайте також: 10 років в шлюбі: згадуємо, як Кейт Міддлтон полювала за принцом Вільямом

Кейт Міддлтон до весілля з принцом Вільямом (10 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання