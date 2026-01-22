Вчинок принца Вільяма на публічному заході з Кейт вразив королівських шанувальників

Кейт і Вільям Уельські / © Associated Press

Пара відвідала кілька заходів у Стерлінгу. Після змагань на льоду в Національній академії керлінгу принц Вільям та Кейт відвідали Radical Weavers, благодійну організацію, яка пропонує можливість освоїти традиційні навички шотландського тартанового ткацтва.

Вільям продемонстрував свої джентльменські якості, коли Кейт сіла за традиційний ткацький верстат, щоб додати півтора дюйми до того, що, як сподіваються учасники проєкту Radical Weavers, перетвориться на рекордний тартановий шарф завдовжки 3 км.

43-річний принц стояв трохи за своєю дружиною і слухняно тримав її пальто, поки вона намагалася ткати.

«Мені дуже подобається, як Вільям тримає пальто і з гордістю дивиться на неї! Я їх обожнюю», — прокоментував один із користувачів соціальних мереж. «Мені подобається, що Вільям — головний зберігач пальта!», — додав інший користувач.

Нове синє картате пальто, яке носила Кейт у Шотландії, пошито лондонським кравцем Крісом Керром із тканини, зітканої компанією Johnstons of Elgin. Як пише журнал Hello! принцеса працювала з Johnstons of Elgin над дизайном тканини, продовжуючи підтримувати та прославляти британський текстиль та дизайн.

