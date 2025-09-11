Вдягла фартух і зав’язала волосся в пучок: принцеса Кейт попрацювала на текстильній фабриці

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Вдень Кетрін відвідала текстильні фабрики у графстві Саффолк, щоб віддати шану британським виробникам текстилю, а пізніше приїхала з візитом на фабрику Marina Mill у Какстоні, у графстві Кент — сімейне підприємство, яке спеціалізується на ручному дизайні та трафаретному друку на меблевих тканинах.

Зв’язок принцеси Уельської з індустрією моди виходить за межі її бездоганного почуття стилю, адже її прадід, Ноель Міддлтон, раніше був директором текстильної фірми William Lupton & Co.

Кейт відвідала Sudbury Silk Mills — сімейну ткацьку фабрику, яка є лідером жаккардового ткацтва та невід’ємною частиною британської текстильної промисловості протягом понад 300 років.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Вона поспілкувалася з командою дизайнерів і дізналася все про творчий процес, що лежить в основі їхньої роботи. Після цього принцеса вирушила до ткацького цеху фабрики та зустрілася з членами виробничої групи, щоб побачити ткацькі верстати в роботі та дізнатися все про те, що відбувається перед фінальною перевіркою готової тканини, пише express.co.uk.

Потім Кетрін вирушила на фабрику Marina Mill у Кенті — сімейне підприємство, відоме своїми тканинами для оббивки, які виготовляються вручну та з використанням трафаретного друку. Там вона провела час із директоркою з дизайну Тандін Рокінс, яка від руки робила начерки для кожного дизайну, який буде готовий до друку. Потім принцесі надали можливість самостійно нанести малюнок на тканину методом трафаретного друку.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Для цього принцесі Уельській довелося трохи переодягнутися. Вона зняла жакет від свого штанного костюма, і залишившись у чорному топі, одягла зверху фартух. Також Кейт зібрала волосся в низький пучок, щоб воно не заважало роботі. Королівська особа з цікавістю спостерігала за процесом і сама брала в ньому участь.

Зазначимо, це не перший вихід Кейт цього тижня. Раніше разом із принцом Вільямом вони відвідували Національну федерацію інститутів жінок у Саннінгдейлі.

