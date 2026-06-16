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Одягла мантію та капелюх із величезним пером: принцеса Анна на церемонії Ордену Підв'язки
Королівська принцеса Анна була присутня на щорічній церемонії Ордену Підв'язки у каплиці Святого Георгія у Віндзорі.
У понеділок члени королівської родини зібралися у Віндзорському замку на щорічну церемонію Ордену Підв'язки, присвячену найстарішому та найвищому лицарському ордену Великої Британії.
Щороку церемонія нагородження Ордену проходить у вигляді ходи та служби на території Віндзорського замку, родового маєтку британської королівської родини.
Принц Вільям, король Чарльз, королева Камілла, принцеса Анна та принц Едвард були одягнені у сині оксамитові мантії та капелюхи з пір'ям страуса для церемонії, яка бере свій початок 1348 року та була заснована королем Едуаром III.
Принцеса Анна також була в мантії та високих білих рукавичках, а на голові у неї був величезний капелюх з білим страусовим пером.
Принцеса Уельська та герцогиня Единбурзька Софі не є членами Ордену Підв'язки, але, як і в минулі роки, вони були присутні на заході, щоб підтримати своїх чоловіків та інших членів сім'ї.
Кейт одягла сукню-пальто кольору вершкового масла від Patrick McDowell, а герцогиня Софі сяяла в шовковій сукні Suzannah London.