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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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77
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Одягла мантію та капелюх із величезним пером: принцеса Анна на церемонії Ордену Підв'язки

Королівська принцеса Анна була присутня на щорічній церемонії Ордену Підв'язки у каплиці Святого Георгія у Віндзорі.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Анна

Принцеса Анна / © Associated Press

У понеділок члени королівської родини зібралися у Віндзорському замку на щорічну церемонію Ордену Підв'язки, присвячену найстарішому та найвищому лицарському ордену Великої Британії.

Щороку церемонія нагородження Ордену проходить у вигляді ходи та служби на території Віндзорського замку, родового маєтку британської королівської родини.

Принцеса Анна / © Associated Press

Принцеса Анна / © Associated Press

Принц Вільям, король Чарльз, королева Камілла, принцеса Анна та принц Едвард були одягнені у сині оксамитові мантії та капелюхи з пір'ям страуса для церемонії, яка бере свій початок 1348 року та була заснована королем Едуаром III.

Принцеса Анна також була в мантії та високих білих рукавичках, а на голові у неї був величезний капелюх з білим страусовим пером.

Принцеса Анна з членами королівської родини / © Associated Press

Принцеса Анна з членами королівської родини / © Associated Press

Принцеса Уельська та герцогиня Единбурзька Софі не є членами Ордену Підв'язки, але, як і в минулі роки, вони були присутні на заході, щоб підтримати своїх чоловіків та інших членів сім'ї.

Кейт одягла сукню-пальто кольору вершкового масла від Patrick McDowell, а герцогиня Софі сяяла в шовковій сукні Suzannah London.

Принцеса Уельська Кейт і герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Принцеса Уельська Кейт і герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
77
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