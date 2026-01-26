Одягла пальто, як у Кейт: помічниця принцеси Уельської опинилася в центрі уваги публіки

Принцеса Кейт і її помічниця Наталі Берроуз / © Getty Images

Хоча вона зазвичай намагалася не привертати до себе уваги, а цього разу жінка була одягнена в практично ідентичне темно-синє пальто, як і Кейт.

Принцеса Уельська / © Getty Images

Посідаючи друге місце в команді помічників Кейт, пані Барроуз виконує функції, схожі на обов’язки керівника апарату, займаючись усім: від координації її листування та організації поїздок до складання графіка та планування заходів. Працює у палаці вона від 2017 року. Від моменту вступу на роботу до палацу на цю важливу посаду, у Барроуз почалася тісна дружба з Кейт, і, зважаючи на все, у них схоже почуття стилю.

Принцеса Кейт і її помічниця Наталі Берроуз / © Getty Images

Кетрін, нагадаємо, синхронізувала свій лук в Шотландії з королевою Каміллою, яка також перебувала в країні на той момент. Королівські жінки продемонстрували єдність, коли принц Гаррі повернувся до Лондона, щоб дати свідчення в суді.