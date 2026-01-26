ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
185
Час на прочитання
1 хв

Одягла пальто, як у Кейт: помічниця принцеси Уельської опинилася в центрі уваги публіки

Права рука принцеси Уельської, Наталі Берроуз, відтворила її королівський стиль, і з’явилася на заході з Кейт у дуже схожих пальтах.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Кейт та її помічниця Наталі Берроуз

Принцеса Кейт і її помічниця Наталі Берроуз / © Getty Images

Хоча вона зазвичай намагалася не привертати до себе уваги, а цього разу жінка була одягнена в практично ідентичне темно-синє пальто, як і Кейт.

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Посідаючи друге місце в команді помічників Кейт, пані Барроуз виконує функції, схожі на обов’язки керівника апарату, займаючись усім: від координації її листування та організації поїздок до складання графіка та планування заходів. Працює у палаці вона від 2017 року. Від моменту вступу на роботу до палацу на цю важливу посаду, у Барроуз почалася тісна дружба з Кейт, і, зважаючи на все, у них схоже почуття стилю.

Принцеса Кейт і її помічниця Наталі Берроуз / © Getty Images

Принцеса Кейт і її помічниця Наталі Берроуз / © Getty Images

Кетрін, нагадаємо, синхронізувала свій лук в Шотландії з королевою Каміллою, яка також перебувала в країні на той момент. Королівські жінки продемонстрували єдність, коли принц Гаррі повернувся до Лондона, щоб дати свідчення в суді.

Дата публікації
Кількість переглядів
185
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie