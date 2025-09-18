Вдягла ту саму тіару, що й минулого візиту Трампа: розглядаємо образ принцеси Анни з державного банкету

Принцеса Анна і Тімоті Лоренс / © Associated Press

75-річна сестра короля Чарльза вийшла у світ у костюмі кольору вершкового масла, який складався з жакету з рукавами-ліхтариками та мереживним оздобленням та спідниці-максі прямого силуету. Образ принцеса доповнила високими рукавичками, туфлями-човниками на підборах та тіарою «Соснова квітка».

Ця тіара була подарована дідусем Анни, королем Георгом VI, своїй дружині Єлизаветі Боуз-Лайон на річницю їхнього весілля. Виготовлено тіару Cartier з аквамарину та діамантів у платиновій оправі. Принцесі Анні її подарувала бабуся на її весілля.

Принцеса Анна і Тімоті Лоуренс / © Associated Press

За даними townandcountrymag.com, за минулі роки принцеса Анна внесла кілька змін до тіари, використовуючи один з оригінальних елементів у підвісних намистах і, можливо, інші елементи в парних сережках, які вона, мабуть, одягла вчора ввечері на банкет на честь візиту президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, 2019 року під час першого державного візиту Трампа принцеса носила цю саму тіару та прикраси на банкеті.

Принцеса Анна на банкеті 2019 року / © Getty Images

А ось справжній фурор викликала принцеса Уельська Кейт. Вона з’явилася на банкеті в розкішній новій сукні від Phillipa Lepley та улюбленій тіарі.