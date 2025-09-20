Вдягла золото не просто так: як Дональд Трамп вплинув на вибір сукні принцеси Уельської для державного бенкету

Принцеса Кейт та Дональд Трамп / © Associated Press

На бенкет Кейт прибула у вишуканій сукні від кутюр від британського бренду Phillipa Lepley. Вбрання принцеса доповнила атласним клатчем кольору слонової кістки з оздобленням з перлів Anya Hindmarch та золотими туфлями-човниками Aquazzura, а також своєю улюбленою тіарою «Вузлики кохання».

Це довге вечірнє пальто, розшите вручну золотим мереживом шантильї, одягнена поверх шовкової сукні. Пальто було прикрашене вишитими вручну трояндами на плетеній золотій тасьмі, французькими вузликами та атласними квітами. Золотий колір — несподіваний вибір принцеси, адже вона носила його лише кілька разів.

Однак це рішення не було випадковим. Кожна деталь державного візиту ретельно спланована та реалізована, і колір сукні Кейт не став винятком.

В останньому випуску подкасту A Right Royal ведучі Андреа Каамано та королівська редакторка Емілі Неш приєдналися до американського журналіста Чепмена Белла, щоб обговорити значущість вибору Кейт і відому любов Дональда Трампа до золота, пише Hello!.

«Він збудував Башту Трампа, він любить золото. Це був майстер-клас з дипломатичного стилю з її боку», — сказала Емілі Неш. Вона продовжила: «Філіппа Леплі також зробила свій внесок у розвиток британської моди, будучи досвідченою дизайнеркою весільних суконь у Великій Британії».

«Я навіть помітив, що столові прилади були золотими», — додав Чепмен. «Вони справді були на висоті. Він любить блиск, він любить гламур — і це виставили напоказ».

Багато хто очікував, що принцеса Уельська обере сукню білого, синього чи червоного кольору, оскільки жінки королівської сім’ї часто носять кольори, які мають прапор країни, з якої їхній гість.

Так вчинила королева Камілла, дружина монарха одягла синю сукню від Fiona Clare з вирізом на декольте, розкльошеними рукавами та вишивкою камінням на подолі. Вона доповнила образ тіарою з бельгійськими сапфірами та діамантами, кольє з діамантами Greville Festoon від Сartier та діамантовими браслетами королеви-матері Сartier. А її вбрання чудовим чином гармоніювало з жовтою сукнею першої леді Меланії Трамп від Carolina Herrera, нагадуючи прапор України. Багато хто навіть вирішив, що таким чином Камілла та Меланія висловили свою підтримку нашій країні.