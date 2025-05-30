Вдома на затишному дивані: королева Ранія поділилася милим фото з дочкою

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

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У Її Величності розболілася спина і стан її здоров'я не дозволив Ранії бути присутньою разом із сім'єю на святі. Тому королева опублікувала фото зі своєю молодшою дочкою принцесою Сальмою, де зображена сидячи на білому дивані у вітальні.

«З Днем незалежності нашу улюблену Йорданію! Я з нетерпінням чекаю на можливість відсвяткувати цей день разом з Його Величністю щороку, але я налаштовуюся на трансляцію з дому після лікування болю в спині — з моєю дорогою Іман, яка люб'язно складає мені компанію», — написала королева в пості.

Королева Ранія та принцеса Іман / © Instagram королеви Ранії

Також Ранія опублікувала і нове фото своїх молодших дітей – принцеси Сальми та принца Хашіма, які відвідали святкування.

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