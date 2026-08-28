Вдова короля Гаральда V - королева Соня - залишиться за свого колишнього титулу

Королева Соня / © Getty Images

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У свої 89 років вона зберігає дуже високий рейтинг схвалення серед норвежців та продовжить співпрацю з королем Гоконом VIII на новому етапі розвитку королівської родини.

Королева Соня та король Харальд V / © Getty Images

У свої 89 років Соня, схоже, не збирається зникати із суспільного життя або бути зведеною до суто домашньої ролі. Натомість, зміни відкривають новий розділ, в якому їй доведеться співіснувати з новою парою, що править і знайти своє місце в королівському домі, що переживає зміну поколінь.

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Перше рішення щодо її майбутнього вже ухвалено: вона збереже титул, який мала досі. Йонас Гар Стере, прем'єр-міністр Норвегії, пояснив, що це було бажання Гокона VIII — його нове ім'я як монарха — і що жодних додаткових титулів, таких як «почесний» чи «королева мати», не буде.

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Королева Соня / © Getty Images

Отже, Соня Норвезька продовжить бути королевою одночасно з Метте-Маріт, хоча остання посідатиме центральну роль у новій парі разом із королем Гоконом, її чоловіком.

Також раніше ми писали, що старша дочка Гокона та Метте-Маріт – принцеса Інгрід Олександра – тепер має титул кронпринцеси.

Королева Соня та королева-консорт Метте-Маріт / © Getty Images

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