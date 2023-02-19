Вдруге в тому самому синьо-жовтому луку: редакторка Vogue Анна Вінтур на Тижні моди в Лондоні

Сьогодні, 19 лютого, вона була заскочена у першому ряду на показі JW Anderson. 73-річна Вінтур була одягнена в яскраво-жовте пальто під яким була чорна сукня максі в квітковий принт, а на шию накинула насичено-синій шарф. Обличчя Анна закрила, як завжди, чорними сонцезахисними окулярами, зробила макіяж та ідеальне укладання.

Анна Вінтур / Фото: Getty Images

Коли Вінтур відвідувала показ Chanel у січні цього року, з нею стався кумедний конфуз. Тоді вітер зіпсував укладання головної редакторки, чого не відбувається практично ніколи.

Анна Вінтур / Фото: Getty Images

Пані Вінтур стежить за своїм бездоганним стилем і завжди має чудовий вигляд. До речі, останнім часом вона часто з'являється на публіці у вбраннях синього та жовтого кольорів. Чи це її нова улюблена колірна гама, чи вона просто таким чином демонструє підтримку Україні – невідомо. Минулого разу в цьому самому пальті і в цьому шарфі ми бачили редакторку на показі Valentino.

Анна Вінтур / Фото: Getty Images

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