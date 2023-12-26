Вдячна за це матері: Зара Тіндал розкрила один секрет

Про це Зара розказала в інтерв'ю колишньому гравцю в регбі Робу Берроу у його подкасті Total Sport. Обговорюючи свою роль у Фірмі Зара сказала, що була щаслива, що її мати (принцеса Анна) вирішила не змушувати її та її брата Пітера працювати у королівській родині.

Зара Тіндалл і принцеса Анна / Фото: Getty Images

"На мій погляд, мені, очевидно, дуже пощастило, що моя мати не дала нам жодних титулів, тому я дуже вдячна їй за це. Нам дуже пощастило, що нам вдалося зробити це по-своєму. У моїй сім'ї також є чудова трудова етика, яку, я сподіваюся, вони мені прищепили, і вона зберігається і до цього дня", — розповіла Тіндалл, пише express.

Зара Тіндалл та її чоловік Майк / Фото: Associated Press

Нагадаємо, 1977 року, після того, як принцеса Анна народила сина Пітера, вона разом з тодішнім чоловіком Марком Філіпсом вирішила, що їхнім дітям не будуть присвоєні титули Їхніх Королівських Високостей, на які вони мали право, у спробі дати їм якомога нормальне виховання.

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