Вдягла аксесуар дочки: королева Летиція доповнила образ особливою деталлю

Нещодавно король Філіп VI та королева Летиція провели свою 19-річну дочку принцесу Леонор у шестимісячне плавання. Спадкоємиця трону разом зі своїми однокурсниками вирушила у подорож на навчальному кораблі Хуан Себастьян де Елькано.

Під час прощання з Леонором усі погляди публіки були прикуті до юної принцеси, а також до її матері – королеви Летиції, яка не могла стримати сліз під час емоційного заходу.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Її Величність з'явилася на публіці в синьому штанному костюмі, що складається з прямого блейзера і прямих штанів, у поєднанні з білою блузою Carolina Herrera з ніжним бантом на шиї. А в неї на голові був обідок, прикрашений золотим листям і дрібними перлинами, що надавало образу романтичності та вишуканості, але також виконувало і практичнішу функцію, він підтримував волосся, захищаючи обличчя від вітру, який завжди дме в гавані.

Цікаво, що Летиція обрала цей аксесуар не просто так. Це обідок її молодшої доньки – інфанти Софії, яка навчається у коледжі UWC Atlantic в Уельсі та не могла бути у цей важливий день разом зі своєю родиною.

Інфанта Софія та принцеса Леонор, 2015 рік / Фото: Getty Images

Як пише royalfamily.news, інфанта Софія носила цей обідок 2015 року в день, коли її сестра вступила на навчання до коледжу Санта-Марія-де-лос-Росалес.

Інфанта Софія, 2015 рік / Фото: Getty Images

Цей жест, який об'єднав спогади в одному аксесуарі, навів на думку про те, що якимось чином сім'я була єдиною в цей емоційний момент.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

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