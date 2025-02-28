Вдягла брошку-корону: королева Камілла з'явилася на прийомі в особливій прикрасі

Нещодавно королева Камілла відвідала новий прийом у Букінгемському палаці, де з'явилася в образі, віддавши шану своєму чоловікові королю та покійній свекрусі Єлизаветі II.
На нещодавньому прийомі в Букінгемському палаці, де королева зустрілася з фіналістами, суддями та знаменитими читачами на честь фіналу конкурсу творчого листа BBC, Камілла з'явилася в красивій брошці, прикрашеній її улюбленим дорогоцінним каменем.
Брошка називається Tudor Crown, виріб має срібну оправу з блискучими діамантами у формі корони Тюдорів, а його основа прикрашена одним сапфіром, рубіном та смарагдом. Як відомо, Камілла народилася у липні, а каменем цього місяця є рубін – її улюблений камінь.
Її Величність прикріпила цей ефектний аксесуар до свого чорного блейзера Fiona Clare, вона була взута у високі чоботи замшеві Russell & Bromley і доповнила свій образ браслетом Van Cleef & Arpels – одним зі своїх улюблених.
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