Вдягла міні у відпустці: королева Летиція зі свекрухою та доньками були заскочені на ринку

Летиція, її свекруха королева Софія та дочки королівського подружжя – принцеса Леонор та інфанта Софія були зазнімковані фотографами, коли залишали ресторан Beatnik у Пальма-де-Майорка.

Королева Летиція з доньками та свекрухою королевою Софією / Фото: Getty Images

Також сім'я відвідала ринок Пасео-де-Сагрера.

Королева Летиція, якій наступного місяця виповниться 50 років, одягнула цього вечора дуже коротку і яскраву сукню-сорочку з тонким ремінцем-мотузкою на поясі і продемонструвала свої стрункі ноги. До вбрання Її Величність підібрала рожеві еспадрильї на платформі та із зав'язками стрічками. В руках тримала маленький тканинний клатч. А з прикрас на королеві були лише невеликі золоті сережки-кільця.

Королева Летиція з доньками та свекрухою королевою Софією / Фото: Getty Images

Молодша дочка Летиції була одягнена в біле міні та еспадрильї бежевого кольору, а старша Леонор була у блакитній сукні-сорочці теж довжини міні і теж поєднала його з бежевими еспадрильями.

83-річна свекруха Летиції одяглася в легкий літній штанний костюм зі строкатим принтом, до якого підібрала білу сатинову блузку і взула також еспадрильї на платформі.

Королева Летиція з доньками та свекрухою королевою Софією / Фото: Getty Images

Поки дівчата розважаються вчотирьох глава сімейства – король Філіп VI – взяв участь у вітрильних змаганнях.

Король Філіп VI / Фото: Getty Images

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