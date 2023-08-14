Вдягла пальто в 20-градусну спеку: Меган Маркл заскочили на прогулянці

Меган Маркл не часто потрапляє під приціл папараці, але іноді все ж таки трапляється.

Днями 42-річну ексакторку і дружину принца Гаррі зазнімкували в Монтесіто. Незважаючи на вельми теплу каліфорнійську погоду, Меган була одягнена у вовняне пальто верблюжого кольору від Max Mara, вартістю 1650 доларів, білі джинси-скіні і доповнила лук строкатою хусткою на шиї.

На руці герцогині висіла об'ємна біла сумка на коротких ручках. Також вона тримала у руці телефон. Волосся Меган розпустила, одягла сережки-висячки та кілька інших золотих прикрас. На зап'ясті матері двох дітей помітили антистресовий пластир від NuCalm. Кажуть, що він прискорює початок реакції розслаблення та коштує 80 доларів за упаковку із 20 штук. Неясно, що спонукало Меган наклеїти його, хоча в останні місяці вона зіткнулася зі значними конфліктами та критикою на адресу її професійної діяльності.

Герцогиня Сассекська була без свого чоловіка принца Гаррі, котрий того дня все ще перебував у Південно-Східній Азії.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому Меган не поїхала з чоловіком Гаррі до Японії, де він на вихідних зіграв у благодійному матчі зі поло разом зі своїм каліфорнійським другом та партнером з поло Начо Фігуеросом.

Начо Фігуерос та принц Гаррі / Фото: Associated Press

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