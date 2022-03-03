Вдягла вишиванку: королева Летиція висловила підтримку Україні

Королівські особи майже не висловлюються про війну в Україні, яку розв'язала Російська Федерація. Але підтримують нашу країну інакше.
Королева Іспанії Летиція прибула сьогодні до аудиторії Mutua Madileña у Мадриді.
Дружина короля Філіпа VI направила народу України послання підтримки, одягнувши одну з традиційних блуз країни – українську вишиванку у поєднанні з чорними штанами зі стрілками та широким шкіряним поясом зі шкіри крокодила та взута туфлі-човники на підборах.
Нагадаємо, раніше дружина американського президента – Джилл Байден – на знак солідарності з Україною прийшла на захід у масці зі соняшником.
А вчора у Берліні шведський актор Август Вітгенштейн вийшов на доріжку у чорній футболці, на якій був портрет Володимира Зеленського та підпис – Президент.
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