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Вдягла вишиванку: королева Летиція висловила підтримку Україні

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Вдягла вишиванку: королева Летиція висловила підтримку Україні

Корольова Летиція / Getty Images

Королівські особи майже не висловлюються про війну в Україні, яку розв'язала Російська Федерація. Але підтримують нашу країну інакше.

Королева Іспанії Летиція прибула сьогодні до аудиторії Mutua Madileña у Мадриді.

Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / Getty Images

Дружина короля Філіпа VI направила народу України послання підтримки, одягнувши одну з традиційних блуз країни – українську вишиванку у поєднанні з чорними штанами зі стрілками та широким шкіряним поясом зі шкіри крокодила та взута туфлі-човники на підборах.

Корольова Летиція / © Getty Images
Корольова Летиція / Getty Images

Нагадаємо, раніше дружина американського президента – Джилл Байден – на знак солідарності з Україною прийшла на захід у масці зі соняшником.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Associated Press

А вчора у Берліні шведський актор Август Вітгенштейн вийшов на доріжку у чорній футболці, на якій був портрет Володимира Зеленського та підпис – Президент.

Серпень Вітгенштейн / © Getty Images
Серпень Вітгенштейн / Getty Images

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