Вдягла вперше: принцеса Кейт з'явилася на публіці в брошці, яка раніше належала Діані

У британській королівській сім'ї ювелірні прикраси мають символічне значення, тому часто сережки та брошки, які ми бачимо на принцесі Уельській, несуть якийсь зміст.

Першого дня весни королівська пара з'явилася на параді на честь національного свята Дня святого Давида. Принц і принцеса Уельські вшановували валлійських гвардійців у Віндзорі, неподалік їхнього будинку.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

На параді Вільям та Кейт роздали символічну цибулю-порей офіцерам та гвардійцям полку. Рослина довгий час асоціювався з Уельсом - згідно з легендою, святий покровитель нації велів валлійським солдатам носити цибулю на своїх шоломах, щоб вони могли краще впізнавати один одного в битві проти саксів.

З цього приводу Кейт обрала особливу прикрасу - невелику діамантову брошку у вигляді цибулі-порей. Цю прикрасу принцеса вдягла вперше.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Можливо, брошка дісталася Кейт у спадок від свекрухи після весілля з Вільямом, але раніше вона не могла її носити за рангом. А оскільки принц тепер став церемоніальним полковником валлійської гвардії - Кейт, як його дружина, тепер теж може вдягати їхню символіку.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Швидше за все, раніше брошка належала принцесі Діані і була виготовлена для неї ексклюзивно. Леді Ді одягала прикрасу досить часто.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Якщо придивитися, то можна помітити, що на прикрасах Кейт і Діани однаково закручене листя цибулі.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Однак подібна прикраса не єдина у своєму роді. Схожа брошка також була у колекції королеви Єлизавети II, їй її подарували у 60-х роках валлійські гвардійці, нібито вони скинулися по 12,5 пенсів для цього.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Також брошка цибуля-порей є і в колекції королеви Камілли, але вона трохи відрізняється від прикрас Кейт та Єлизавети II, оскільки цибулина у неї виконана з жовтого золота, а пелюстки вигнуті в інші боки.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева Камілла / Фото: Getty Images

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