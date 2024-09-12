Вдягла її замість заручальної: принцеса Кейт з'явилася на публіці з новою каблучкою на пальці

У новому відео, яким днями поділилася з публікою принцеса Уельська, багато хто помітив на її пальці каблучку, яку раніше Кетрін не носила.
Вперше на пальці Кетрін помітили цю каблучку, коли вона і принц Вільям постали на відео у своєму Instagram зі спеціальним повідомленням для збірної Великої Британії, привітавши спортсменів з їхньою наполегливою працею та медалями на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року.
Цю ж прикрасу Кейт одягла і на знімання сімейного ролика, де, як ми розповідали раніше, принцеса та принц вперше поцілувалися на публіці після весілля.
Лорен Кієна, засновниця блогу The Court Jeweller прокоментувала для журналу People новинку на пальці принцеси Уельської, сказавши:
"Каблучка, яку носила Кейт, безперечно є новим доповненням до її скриньки з коштовностями. Це тонка, блискуча каблучка в стилі вічності зі світлими і темними дорогоцінними каменями, що чергуються між собою".
Поєднувала її принцеса Уельська зі своєю обручкою з валлійського золота, а також каблучкою Annoushka з білого золота з діамантами, яку вона почала носити незабаром після народження їхнього первістка, принца Джорджа, 2013 року, яка, як багато хто вважає, була подарунком від принца Вільяма.
"Багато з цих каблучок вічності відображають сімейні стосунки. Враховуючи, що камінням її дітей є рубіни, смарагди та діаманти, мене не здивує, якщо дорогоцінні камені, вставлені в нову прикрасу будуть пов'язані з Джорджем, Шарлоттою та Луї", — говорить Кієна про те, яким може бути більш глибоке значення цього аксесуара.
Чому Кейт не одягла свою заручальну каблучку з сапфіром в оточенні діамантів, відому, як каблучку принцеси Діани, експертка каже, що "королівські особи носять свої прикраси по-різному, як і всі ми".
"Дехто, як королева Єлизавета II, носять свої каблучки щодня протягом усього свого життя. Інші, як королева Матильда і королева Мері, регулярно змінюють свої каблучки на інші. А деякі, як королева Летиція, зовсім не носять їх багато років", — каже експертка.
Нагадаємо, ми також розповідали про п'ять прихованих послань принцеси Кейт у її новому сімейному відео.
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