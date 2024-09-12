Вдягла її замість заручальної: принцеса Кейт з'явилася на публіці з новою каблучкою на пальці

У новому відео, яким днями поділилася з публікою принцеса Уельська, багато хто помітив на її пальці каблучку, яку раніше Кетрін не носила.

Вперше на пальці Кетрін помітили цю каблучку, коли вона і принц Вільям постали на відео у своєму Instagram зі спеціальним повідомленням для збірної Великої Британії, привітавши спортсменів з їхньою наполегливою працею та медалями на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року.

Цю ж прикрасу Кейт одягла і на знімання сімейного ролика, де, як ми розповідали раніше, принцеса та принц вперше поцілувалися на публіці після весілля.

Принцеса Уельська Кетрін та принц Вільям / Фото: Instagram принца і принцеси Уельских

Лорен Кієна, засновниця блогу The Court Jeweller прокоментувала для журналу People новинку на пальці принцеси Уельської, сказавши:

"Каблучка, яку носила Кейт, безперечно є новим доповненням до її скриньки з коштовностями. Це тонка, блискуча каблучка в стилі вічності зі світлими і темними дорогоцінними каменями, що чергуються між собою".

Поєднувала її принцеса Уельська зі своєю обручкою з валлійського золота, а також каблучкою Annoushka з білого золота з діамантами, яку вона почала носити незабаром після народження їхнього первістка, принца Джорджа, 2013 року, яка, як багато хто вважає, була подарунком від принца Вільяма.

Принцеса Уельська та принц Джордж / Фото: Instagram принца і принцеси Уельских

"Багато з цих каблучок вічності відображають сімейні стосунки. Враховуючи, що камінням її дітей є рубіни, смарагди та діаманти, мене не здивує, якщо дорогоцінні камені, вставлені в нову прикрасу будуть пов'язані з Джорджем, Шарлоттою та Луї", — говорить Кієна про те, яким може бути більш глибоке значення цього аксесуара.

Принцеса Уельська / Фото: Instagram принца і принцеси Уельских

Чому Кейт не одягла свою заручальну каблучку з сапфіром в оточенні діамантів, відому, як каблучку принцеси Діани, експертка каже, що "королівські особи носять свої прикраси по-різному, як і всі ми".

Каблучка принцеси Уельської / Фото: Getty Images

"Дехто, як королева Єлизавета II, носять свої каблучки щодня протягом усього свого життя. Інші, як королева Матильда і королева Мері, регулярно змінюють свої каблучки на інші. А деякі, як королева Летиція, зовсім не носять їх багато років", — каже експертка.

Нагадаємо, ми також розповідали про п'ять прихованих послань принцеси Кейт у її новому сімейному відео.

Читайте також: