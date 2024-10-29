Вдягла її знову: королева Летиція сходила на виставку в улюбленій сукні

Після напружених вихідних в Ов'єдо, де відбулася церемонія вручення нагород принцеси Астурійської, королева повернулася до виконання інших обов'язків.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Летиція відкрила в Королівській академії образотворчих мистецтв Сан-Фернандо виставку на яку приїхала у темно-синій сукні міді з великими білими квітами від іспанського бренду Galcon Studio, виготовленої з високоякісної мериносової вовни. Сукня виділяється овальним вирізом та рукавами три чверті, а також доповнена тонким поясом на талії. Це вбрання королева вже неодноразово носила.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Образ Летиція доповнила мініатюрною сумкою та чорними шкіряними туфлями-човниками на невисоких підборах. Також у її вухах були квіткові сережки, а волосся розпущене. Королева зробила макіяж і одягла на вказівний палець улюблену каблучку Coreterno.

Нещодавно, нагадаємо, ми роздивлялися повсякденний образ королеви Летиції, коли вона носила пальто у поєднанні з об'ємним шарфом та штанями.

Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

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