Вдягла замість заручальної: на пальці принцеси Кейт помітили нову каблучку

Принцеса Кейт і принц Вільям поділилися у своєму Instagram спеціальним повідомленням для збірної Великої Британії, привітавши спортсменів з їхньою наполегливою працею та медалями на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року.

Королівські шанувальники похвалили смугастий образ принцеси Уельської. Вона була одягнена в топ від Ralph Lauren, у неї був легкий макіяж на обличчі, розпущене довге волосся, на шиї — тонкий золотий ланцюжок, а на пальці, де вона зазвичай носить свою заручальну каблучку, публіка помітила нову прикрасу.

Кейт і Вільям / Фото: Instagram принца і принцеси Уельских

Це золота каблучка з розсипом дрібних каменів гранату, яка є ідеальною для повсякденного носіння. Дехто припускає, що Кейт могла носити її й раніше. А Instagram акаунт Remoulade Sauce припустив, що прикраса, яку наділа Кейт, могла бути "каблучкою обіцянки" від принца Вільяма, яку він подарував Кетрін багато років тому. Каблучка з рожевого золота з перлами (камінь місяця народження Вільяма в червні) і безліччю гранатів (камінь місяця народження Кетрін у січні).

Нова каблучка принцеси Кейт / Фото: Instagram принца і принцеси Уельских

Шанувальники зазначили, що ця каблучка має набагато практичніший вигляд для повсякденного життя і вона, безумовно, гарна. Шкода, розглянути її в деталях неможливо.

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Instagram принца і принцеси Уельских

Ми також розповідали раніше, що всіх вразила борода принца Уельського.

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