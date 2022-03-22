Вечеря з генерал-губернатором та відвідування тренувальної бази: як минув третій день Карибського туру Кейт та Вільяма

Принц Вільям та герцогиня Кетрін продовжують свій тур країнами Карибського моря.
"Платиновий тур" організований на честь платинового ювілею королеви Єлизавети II, який святкують цього року. 95-річна монархиня уже давно сама не їздить у тури, натомість це роблять її наступники.
Онук Єлизавети II принц Вільям та його дружина герцогиня Кетрін зустрілися з генерал-губернатором Беліза Фройлою Цалам та її чоловіком Даніелем Мендесою під час спеціального прийому, влаштованого генерал-губернатором Беліза на честь платинового ювілею Її Величності у Кахаль. Захід відбувався на руїнах мая в Кахаль-Печі.
Також під час туру герцог та герцогиня відвідали тренувальну базу у джунглях підрозділу підтримки навчання британської армії. Вони поспілкувалися із армійцями, а також зробили кілька фотографій.
Ще королівське подружжя відвідало Каракол — культовий об'єкт стародавніх археологічних розкопок мая глибоко в джунглях у лісі Чикібул. Знімки також було опубліковано.
Так минув третій день платинового ювілейного королівського туру Карибським морем у Чикібулі, Беліз. Королівська пара перебуває на першому етапі карибського туру, який приведе їх до Белізу, Ямайки та Багам.
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