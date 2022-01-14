Вечірка напередодні королівського похорону: Борис Джонсон знову в центрі скандалу

Британському прем'єр-міністрові Борису Джонсону загрожує відставка. І не тільки через гучну вечірку в саду на Даунінг-стріт під час локдауну 2020 року.

Видання Mirror пише, що 16 квітня 2021 року в дні національної жалоби за принцом Філіпом, герцогом Единбурзьким, який тривав від 9 по 17 квітня, колишній директор зі зв'язків з громадськістю Бориса Джонсона — Джеймс Слак — влаштував прощальну вечірку на честь свого звільнення з посади.

Як пише BBC, співробітників Даунінг-стріт відправили до найближчого магазину з валізою, яку повернули "наповненою пляшками вина". Деякі джерела, яких не називають, повідомляють, що на заході панувала атмосфера вечірки, грала музика і гості танцювали. Сам Джонсон на паті не був присутнім. Після опівночі вечір продовжили у саду на Даунінг-стріт.

Борис Джонсон / Associated Press

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Зазначимо, у той час була не тільки національна жалоба, а й в Англії діяли жорсткі обмеження, пов'язані з пандемією, згідно з якими люди не могли спілкуватися в приміщенні, крім членів своєї сім'ї або могли спілкуватися на відкритому повітрі групами до шести осіб або двома сім'ями. Через такі обмеження королівська сім'я запросила на прощання з принцом Філіпом лише 30 найближчих людей і родичів. А королева, як зразок порядку, була помічена на самоті в каплиці Святого Георгія у Віндзорі, на церемонії прощання з її чоловіком.

Королева Єлизавета II у день похорону принца Філіпа у каплиці Святого Георгія у Віндзорі / Associated Press

Наразі британського прем'єра закликають піти у відставку. І хоча він особисто не був присутній на заході, його персонал порушив правила, і виникають додаткові запитання щодо культури порушення правил на Даунінг-стріт. Джонсон вже вибачився за вечірку 2020 року, заявивши, що дуже шкодує про те, що сталося.

Борис Джонсон / Associated Press

Наступного тижня мають оприлюднити результати розслідування, проведеного старшим державним службовцем С'ю Грей. Проте, назріває запитання, навіть якщо для дій підопічних Джонсона буде знайдено виправдання, як тепер прем'єр дивитиметься у вічі королеві Єлизаветі II?

Королева Єлизавета II та Борис Джонсон / Getty Images

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