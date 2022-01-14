Вечірка напередодні королівського похорону: Борис Джонсон знову в центрі скандалу

Британському прем'єр-міністрові Борису Джонсону загрожує відставка. І не тільки через гучну вечірку в саду на Даунінг-стріт під час локдауну 2020 року.
Видання Mirror пише, що 16 квітня 2021 року в дні національної жалоби за принцом Філіпом, герцогом Единбурзьким, який тривав від 9 по 17 квітня, колишній директор зі зв'язків з громадськістю Бориса Джонсона — Джеймс Слак — влаштував прощальну вечірку на честь свого звільнення з посади.
Як пише BBC, співробітників Даунінг-стріт відправили до найближчого магазину з валізою, яку повернули "наповненою пляшками вина". Деякі джерела, яких не називають, повідомляють, що на заході панувала атмосфера вечірки, грала музика і гості танцювали. Сам Джонсон на паті не був присутнім. Після опівночі вечір продовжили у саду на Даунінг-стріт.
Зазначимо, у той час була не тільки національна жалоба, а й в Англії діяли жорсткі обмеження, пов'язані з пандемією, згідно з якими люди не могли спілкуватися в приміщенні, крім членів своєї сім'ї або могли спілкуватися на відкритому повітрі групами до шести осіб або двома сім'ями. Через такі обмеження королівська сім'я запросила на прощання з принцом Філіпом лише 30 найближчих людей і родичів. А королева, як зразок порядку, була помічена на самоті в каплиці Святого Георгія у Віндзорі, на церемонії прощання з її чоловіком.
Наразі британського прем'єра закликають піти у відставку. І хоча він особисто не був присутній на заході, його персонал порушив правила, і виникають додаткові запитання щодо культури порушення правил на Даунінг-стріт. Джонсон вже вибачився за вечірку 2020 року, заявивши, що дуже шкодує про те, що сталося.
Наступного тижня мають оприлюднити результати розслідування, проведеного старшим державним службовцем С'ю Грей. Проте, назріває запитання, навіть якщо для дій підопічних Джонсона буде знайдено виправдання, як тепер прем'єр дивитиметься у вічі королеві Єлизаветі II?
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