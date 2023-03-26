Вечірка напередодні весілля: сестра леді Амелії Спенсер поділилася ексклюзивними кадрами

Леді Еліза Спенсер поділилася в Instagram знімками із вечірки, що відбулася напередодні весілля її сестри леді Амелії, яка нещодавно вийшла заміж за Грега Маллетта.

Сама Амелія поки що не публікувала весільних фотографій, але розповіла, що церемонія відбулася на вершині гори в Південній Африці. Але її сестра леді Еліза трохи прочинила завісу таємниці і опублікувала кілька світлин з урочистостої події.

"Найщасливіше святкування для моєї прекрасної сестри @ameliaspencer15 та Грізлі моє серце переповнене❣️", - підписала кадри Еліза.

На знімках були зазнімковані наречений та наречена, а також їхні друзі, кадри зроблені на тлі пляжу. Еліза також прийшла зі своїм хлопцем Ченнінгом Міллердом. На вечірку леді Еліза одягла срібну сукню, а її волосся було зібране в хвіст.

Наречена також потрапила до кадру, леді Амелія була одягнена в молочно-білу максісукню з американською проймою, а її волосся було зібрано в низький пучок.

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Залишилося дочекатися знімків із весілля, якими, ми сподіваємося, леді Амелія неодмінно поділиться зі своїми фоловерами у Instagram.

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