Вечірній вихід у світ: королева Летиція в сукні з камінням і нові образи її дочок

Вечірній вихід у світ: королева Летиція в сукні з камінням і нові образи її дочок

Іспанська принцеса Леонор все частіше виконує свої обов'язки спадкоємиці трону.

Вчора, 1 липня, король Філіп VI, його дружина королева Летиція, принцеса Леонор і її молодша сестра інфанта Софія були присутні на церемонії вручення премії Фонду принцеси Жирони на Caixaforum в Барселоні.

На денному заході королева-консорт з'явилася в синій сукні з деніму з короткими рукавами, поясом на талії від Carolina Herrera і доповнила вбрання замшевими човниками і сережками-висячками з синіми каменями. На вечірньому заході Летиція з'явилася в іншому аутфіті — трикотажній асиметричній сукні, розшитій камінням і доповненим тонким ремінцем на талії і босоніжками на підборах. Волосся королева зібрала в хвіст, одягла нові сережки з камінням і улюблену каблучку — подарунок дочок від марки Karen Hallam.

Королева Летиція і король Філіп VI з доньками / Getty Images

15-річна принцеса Леонор цього вечора стала за трибуну і виступила перед публікою.

Принцеса Леонор / Getty Images

Дівчина була в короткій червоній сукні та червоних гостроносих балетках. А її молодша сестра Софія одягла на вечірній вихід чорний сарафан і білу футболку вільного крою, поєднуючи вбрання з чорними балетками з гострими носами.

Королева Летиція / Getty Images

Король Філіп VI цього вечора також був елегантний в чорному костюмі, світлій сорочці та червоній краватці в принт, яку роздивитися не вдалося.

Королева Летиція і король Філіп VI з доньками / Getty Images

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