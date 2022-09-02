Ведмеді на велосипеді: в Росії планують замінювати концерти світових зірок цирковими виставами

Чим довше триває ізоляція Росії від досягнень світової науки, промисловості та культури, тим цікавіше стежити за "польотом думки" росіян. Вже зараз стало зрозуміло, що, крім проблем, нічого дійсно важливого Росія не виробляє. У країні-агресорці поступово закінчується все: міцний алкоголь, газ у газованих напоях, предмети розкоші, грудні імпланти та ботокс, одяг, дитяче харчування, ідеї та, як виявилося, артисти.

Концертна галузь у Росії переживає серйозну кризу. До 30% російських артистів залишили країну чи перестали виступати. Також через вторгнення Росії в Україну скасувала концерти більшість світових зірок. А артисти, що залишилися в Росії, не можуть компенсувати падіння ринку, пише "Комерсант".

Виторг концертних агентств за підсумками року впаде як мінімум на 80%. "Ми шукаємо інші формати, перш за все створення власного контенту в різних сферах і жанрах, у тому числі з урахуванням актуального завдання імпортозаміщення", — розповів один із директорів концертного агентства, яке спеціалізувалося на роботі зі світовими зірками. Зараз компанія планує просувати циркові вистави. .

Директор іншого агентства поскаржився виданню на нездатність російських артистів із дозволеного списку принести реальний прибуток його компанії: "Небагато російських артистів можуть збирати стадіони та великі арени. Для того, щоб виживати і зберегти персонал, необхідно переформатуватися під російських виконавців. Але наші артисти не в змозі компенсувати падіння ринку."

Ми, наприклад, теж не впевнені, що цю ситуацію можна якось виправити чи врятувати, але рекомендуємо російським концертним агенціям скористатися новими технологіями та "воскресити" Йосипа Кобзона, як це колись зробили з Майклом Джексоном у Лас-Вегасі на церемонії вручення музичних нагород Billboard Music Awards 2014. Хоча, без доступу до західних технологій, зробити це у росіян, швидше за все, теж не вийде. Залишається лише цирк. Якщо, звісно, він ще не поїхав.

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