Ведуча Лідія Таран поїхала з Києва та розповіла, чим допомагає Україні, перебуваючи за кордоном

Ведуча ТСН Лідія Таран виїхала з Києва до Франції та пояснила підписникам, чому так вчинила, а також отримала багато слів підтримки від своїх колег з "1+1".

Також в блогу Ліда розповіла, чим наразі займається у Франції та як допомагає Україні в інформаційній війні, яка теж триває.

"Розбіглися межи людьми, як мишенята… пам’ятаєте, Тарас писав



Зараз таких розгублених втомлених жінок із дітьми, таких мишенят майже 3 мільйона - це ті українці, які доїхали до якоїсь Європейської країни або ще рухаються далі. Це найбільша гуманітарна катастрофа з часів Другої світової.



Французьке місто Нансі - побратим польського Любліна, переповненого українцями, тепер їх автобусами скеровують сюди, в край, де опинилась я…



Працюю з мерією міста Нансі. Організували велику збірку - запрошення мера. Тримала спіч про Україну! Уперше французькою - від напруги і відповідальності мовний бар’єр впав. Пояснювала, чому треба закрити небо над нами!

Плакали від нашої дійсності… Яке майбутнє чекає на наших мрійників? Отримую багато повідомлень від підопічних "Здійсни мрію", допомагаємо їм чим можемо.



Власне, тут, у Франції, показують усі масштаби лиха, навіть мікрофон моїх рідних плюсів теж постійно в кадрі - на французьких каналах.



Про орків французам вже не треба пояснювати - прозріли, слава Богу, вже давно.



Дала інтерв‘ю місцевому радіо. Записали велику розмову для вечірньої програми на 3 каналі. Щоправда, вони її скоротили, але суть - про небо і необхідність захистити українських дітей, українців лишили. У головній газеті цього регіону "L’EST républicain" теж вийшов матеріал про Україну.



Допомога, переважно дітям, і медикаменти і тут, і в сусідньому Люксембурзі пакується постійно.



Здіймаємо хвилю далі! Допомагаємо! І віримо!

Хай вороги повиздихають!

А Перемогу будемо наближати, хто де і як може!



На фото - символ Нансі дюк Станіслас у найпопулярнішому прапорі світу!", - написала Лідія.

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