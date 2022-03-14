"Ведучий ахерел, що так буває": шефкухар Євген Клопотенко створив польову кухню та розповів в ефірі Fox News, як згуртувалися ресторатори в Україні

"Ведучий ахерел, що так буває": шефкухар Євген Клопотенко створив польову кухню та розповів в ефірі Fox News, як згуртувалися ресторатори в Україні

Шефкухар Євген Клопотенко намагається бути корисним під час війни та показує, як допомагає людям.

Нещодавно шеф запустив "польову кухню" на одній із залізничних станцій і разом зі своєю командою допомагатиме українцям, які рятуються від війни.

"Запускаємо з командою ще одну кухню. Цього разу готуватимемо для українців, що рятуються. Бо їжа – це про підтримку", — написав в Instagram Євген.

Також у своєму блогу Клопотенко розповів, що в ефірі @foxnews про те, як згуртувалися зараз українські шефкухарі.

"Хочу, щоб увесь світ знав, які українці сильні. Прям кожен. Загляньте, наприклад, до ресторанної області. Російські шефи кажуть, що їжа поза політикою і вони ніяк не впливають на ситуацію та свій уряд. Тим часом, сотні українських шефів та рестораторів, поки росія бомбить Україну, відкривають заклади, щоб готувати для своєї армії, яка захищає рідну землю, і тих українців, які зараз потребують цього, ми можемо бути корисними і ділитися силою через їжу. Спільноти, яка є зараз – найкраще, що можна було уявити, бо ми разом заради України… Я не можу в цей час тегнути кожного шефа, ресторатора та заклад елементарно через заходи безпеки, але знайте, що і з їхньою допомогою Україна переможе.

Ведучий ахерел, що так буває "- написав Клопотенко.

Раніше Євген розповідав, чим займається його команда під час війни.

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