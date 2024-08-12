Велелюбний президент Франції: чому Емманюель Макрон постійно всіх цілує

Якщо ви колись були у Франції або часто дивитеся французькі фільми, то, напевно, помічали незвичайне привітання, яке існує в цій країні — поцілунки в щоку. Це жест називається la bise і еквівалентний рукостисканню, маханню рукою або обіймам під час зустрічі, які дарують люди одне одному в нашій країні.

Залежно від регіону, де людина перебуває у Франції, кількість поцілунків може змінюватися. Наприклад, у Парижі та більшій частині північної частини країни нормою є два поцілунки, по одному в кожну щоку. Однак у деяких частинах півдня, таких як Марсель, прийнято три поцілунки. В інших областях, таких як Бретань, прийнято чотири поцілунки. Кількість поцілунків може залежати від соціального контексту. Наприклад, ви можете дати лише один поцілунок в офіційній обстановці, але три або чотири поцілунки, вітаючи близьких друзів або сім'ю. Чому різна кількість – ніхто не знає.

Вважається, що la bise в деяких професійних ситуаціях може бути не дуже доречним і його варто замінити простим потисканням руки. Але головним французом, який обдаровує політиків та інших публічних людей la bise завжди і скрізь, безперечно можна назвати Емманюеля Макрона.

Емманюель Макрон / Фото: Associated Press

Президент Франції дуже часто потрапляє у ситуації, коли для його гостей чи співрозмовників поцілунки можуть бути не дуже комфортним, адже не в усіх країнах такий близький контакт є звичним.

Емманюель Макрон / Фото: Associated Press

Емманюель Макрон / Фото: Associated Press

Такі поцілунки, якщо ви не француз і раніше не практикували подібних привітань, можуть збивати з пантелику. Макрон також часто окрім поцілунку в щоку обдаровує гостя й тісними обіймами.

Емманюель Макрон / Фото: Associated Press

Емманюель Макрон / Фото: Associated Press

Кумедно і те, що не шкодує поцілунків він не лише в щоку, а й у лоба. Президента неодноразово фотографували, коли таким чином він вітав своїх виборців, дітей та зірок.

Емманюель Макрон / Фото: Associated Press

Емманюель Макрон / Фото: Associated Press

Емманюель Макрон / Фото: Associated Press

Емманюель Макрон / Фото: Associated Press

У деяких випадках президент все ж таки стримувався, наприклад, коли вітав у країні королеву Ранію, яка мусульманка за релігією. Макрон просто поцілував їй руку.

Емманюель Макрон / Фото: Associated Press

Він радісно підставить щоку і тим, хто хоче його цьомнути заради фото. Такі кадри папараці ловили не раз.

Емманюель Макрон / Фото: Associated Press

Дружину Брижит політик не соромиться цілувати на публіці. Хоча це вже був інший прояв французького поцілунку, адже вона все-таки його дружина.

Емманюель Макрон / Фото: Associated Press

Однак не варто сприймати це надто серйозно. La bise – важливий аспект французького соціального етикету, звичка і навіть рефлекс. Багато французів практикують такі поцілунки по кілька разів на день, тому для них вони зовсім звичне вітання, яке стало їхнім культурним маркером.

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