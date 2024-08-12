Велелюбний президент Франції: чому Емманюель Макрон постійно всіх цілує

Президент, як істинний француз, просто дотримується давньої традиції своєї країни.
Якщо ви колись були у Франції або часто дивитеся французькі фільми, то, напевно, помічали незвичайне привітання, яке існує в цій країні — поцілунки в щоку. Це жест називається la bise і еквівалентний рукостисканню, маханню рукою або обіймам під час зустрічі, які дарують люди одне одному в нашій країні.
Залежно від регіону, де людина перебуває у Франції, кількість поцілунків може змінюватися. Наприклад, у Парижі та більшій частині північної частини країни нормою є два поцілунки, по одному в кожну щоку. Однак у деяких частинах півдня, таких як Марсель, прийнято три поцілунки. В інших областях, таких як Бретань, прийнято чотири поцілунки. Кількість поцілунків може залежати від соціального контексту. Наприклад, ви можете дати лише один поцілунок в офіційній обстановці, але три або чотири поцілунки, вітаючи близьких друзів або сім'ю. Чому різна кількість – ніхто не знає.
Вважається, що la bise в деяких професійних ситуаціях може бути не дуже доречним і його варто замінити простим потисканням руки. Але головним французом, який обдаровує політиків та інших публічних людей la bise завжди і скрізь, безперечно можна назвати Емманюеля Макрона.
Президент Франції дуже часто потрапляє у ситуації, коли для його гостей чи співрозмовників поцілунки можуть бути не дуже комфортним, адже не в усіх країнах такий близький контакт є звичним.
Такі поцілунки, якщо ви не француз і раніше не практикували подібних привітань, можуть збивати з пантелику. Макрон також часто окрім поцілунку в щоку обдаровує гостя й тісними обіймами.
Кумедно і те, що не шкодує поцілунків він не лише в щоку, а й у лоба. Президента неодноразово фотографували, коли таким чином він вітав своїх виборців, дітей та зірок.
У деяких випадках президент все ж таки стримувався, наприклад, коли вітав у країні королеву Ранію, яка мусульманка за релігією. Макрон просто поцілував їй руку.
Він радісно підставить щоку і тим, хто хоче його цьомнути заради фото. Такі кадри папараці ловили не раз.
Дружину Брижит політик не соромиться цілувати на публіці. Хоча це вже був інший прояв французького поцілунку, адже вона все-таки його дружина.
Однак не варто сприймати це надто серйозно. La bise – важливий аспект французького соціального етикету, звичка і навіть рефлекс. Багато французів практикують такі поцілунки по кілька разів на день, тому для них вони зовсім звичне вітання, яке стало їхнім культурним маркером.
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