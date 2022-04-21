Велика чистка: російські чиновники та олігархи гинуть цілими сім'ями за дивних обставин

У світі стали відбуватися "зачистки" росіян, пов'язаних з нафтовим бізнесом.

За останні місяці за дивних обставин померло кілька високопосадовців, деякі з них були вбиті разом із сім'ями.

Олександр Тюляков

Олександр Тюляков / Газпром

61-річного чоловіка знайшли мертвим 25 лютого на вулиці Рубіновій в елітному селищі Ленінському, в гаражі-прибудові до його будинку. Тюляков працював заступником генерального директора Єдиного розрахункового центру "Газпрому" (казначейство компанії) із корпоративної безпеки. Знайшла чоловіка його співмешканка. Після розслідування заявили, що це було самогубство. Територія цього селища вважається вотчиною топ-менеджменту "Газпрому".

Леонід Шульман

Леонід Шульман / invest.gazprom.ru

Але Тюляков не єдиний, хто помер у цьому селищі, адже 30 січня у Ленінському також було виявлено мертвим 60-річного Леоніда Шульмана — керівника транспортної служби "Газпром Інвест".

Чоловіка знайшли у ванній кімнаті його власного будинку. На перилі ванни була посмертна записка, в якій загиблий скаржився на нестерпний біль у зламаній нозі. На момент смерті Шульман носив "апарат Ілізарова", оскільки під час новорічних канікул зламав ногу у тому ж елітному селищі Ленінському.

Владислав Аваєв

Владислав Аваєв / theins.ru

Вбивство, пов'язане із ще одним працівником корпорації "Газпром" сталося у Москві 18 квітня. 51-річного віце-президента "Газпромбанку" Владислава Аваєва знайшли у його квартирі на Університетському проспекті на південному заході Москви. Крім самого Владислава, у квартирі також знайшли мертвими його дружину Олену та 13-річну доньку Марію. У руках Аваєва був пістолет, а квартира була зачинена зсередини, тому пріоритетною версією слідства стало те, що Аваєв сам застрелив дружину і дочку, а потім наклав на себе руки, а причиною назвали ревнощі, нібито жінка була вагітна від водія.

Михайло Уотфорд

Михайло Уотфорд / www.starhit.ru

Російського олігарха українського походження Михайла Уотфорда було знайдено повішеним у гаражі свого розкішного маєтку Вентворт у британському графстві Суррей. Поліція назвала смерть "нез'ясовною", але схилилася до того, що 66-річний мільярдер наклав на себе руки.

Новини про його смерть з'явилися того дня, коли прем'єр Борис Джонсон заявив, що оприлюднить повний список санкцій на людей, пов'язаних з режимом Володимира Путіна.

Справжнє ім'я олігарха – Михайло Толстошея. Він народився 1955 року в Україні. За інформацією західних ЗМІ, підприємець сколотив статок на нафті та газі. Він змінив своє прізвище, коли переїхав до Британії на початку 2000-х. Там багатій отримав британське підданство та зайнявся нерухомістю.

Сергій Протосеня

Сергій Протосеня / facebook.com/sergey.protosenya.1

21 квітня мертвим знайшли топменеджер компанії "Новатек" Сергій Протосеня у його віллі, у місті Льорет-де-Мар, Іспанії. Також на території будинку було виявлено тіла його дружини Наталії та їхньої 18-річної доньки. В Іспанію сім'я прилетіла на великодні свята.

На тілах дружини та дочки були ножові поранення, а самого Протосеня задушили. Варто зазначити, що "Новатек" — компанія, що займається видобуванням газу, друга в Росії за обсягами видобутку. 2021 року посіла 8 місце в рейтингу найбільших приватних компаній Росії за версією Forbes.

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