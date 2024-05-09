Його потрібно освіжити: який вигляд має манікюр королеви Ранії

Днями 53-річна Ранія побувала на конференції у США, де з'явилася в елегантному молочно-білому аутфіті та з відповідним манікюром.

Королева Ранія / Фото: Getty Images

Дружина короля Абдалли II робила ніжний манікюр у світлому відтінку, але зблизька нігті Її Величності мали не такий бездоганний вигляд. Кутикула на нігтях відросла, хоча саме покриття має досить гарний стан.

Королева Ранія / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували вам, якому манікюру віддають перевагу королівські особи. Іспанська королева Летиція не покриває лаком нігті, а її шведська і данська колеги люблять носити яскраві відтінки на нігтях.

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