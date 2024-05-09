Його потрібно освіжити: який вигляд має манікюр королеви Ранії

Королева Йорданії завжди має бездоганний вигляд на публічних заходах.
Днями 53-річна Ранія побувала на конференції у США, де з'явилася в елегантному молочно-білому аутфіті та з відповідним манікюром.
Дружина короля Абдалли II робила ніжний манікюр у світлому відтінку, але зблизька нігті Її Величності мали не такий бездоганний вигляд. Кутикула на нігтях відросла, хоча саме покриття має досить гарний стан.
Нагадаємо, раніше ми показували вам, якому манікюру віддають перевагу королівські особи. Іспанська королева Летиція не покриває лаком нігті, а її шведська і данська колеги люблять носити яскраві відтінки на нігтях.
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