Великим планом: який вигляд має нова каблучка із сапфіром принцеси Кейт

Принцеса Уельська носить цю прикрасу чергуючи її зі своєю заручальною, що раніше належала принцесі Діані.

Завітавши вчора до Національної портретної галереї в Лондоні, принцеса Кейт знову вигуляла свою нову улюблену прикрасу.

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Associated Press

Точно немає інформації про те, хто подарував Кетрін цю прикрасу і коли саме. Але прийнято вважати, що це подарунок від її чоловіка принца Вільяма, що символізує їхнє кохання, особливо на тлі труднощів, з якими зіткнулася пара минулого року. Каблучка з доріжкою сапфірів зручна в носінні і Кейт часто надягає її замість заручальної з великим сапфіром, яка може бути не такою практичною.

Каблучка принцеси Уельської / Фото: Getty Images

Раніше ми розповідали, які прикраси принцеса Уельська носить найчастіше на публічні заходи.

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