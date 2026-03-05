Велика герцогиня Люксембурга здивувала вибором зачіски на зустрічі з королевою Летицією

Королева Летиція і велика герцогиня Стефанія, великий герцог Анрі і король Філіп VI / © Getty Images

Велика герцогиня Стефанія та її чоловік великий герцог Гійом Люксембурзький прибули на обід до королівського палацу, де зустрілися з королем та королевою Іспанії.

Королева Летиція з’явилася на зустрічі в тій самій сукні з твіду лісового кольору з рукавами три чверті і чорним тонким поясом на талії, і взута в туфлі-човники на невисокому підборі. У цьому образі королева відвідувала сьогодні Міжнародний ярмарок сучасного мистецтва.

Королева Летиція та велика герцогиня Стефанія, великий герцог Анрі та король Філіп VI / © Getty Images

А велика герцогиня Стефанія була в комбінезоні кольору оливки з кейпом та V-подібним декольте, а на її шиї красувалося кольє з камінням, до якого було підібрано відповідні сережки. Стефанія мала цікаву зачіску, вона зібрала дві коси в один хвіст позаду, що мало дуже незвичайний вигляд, як для королівської особи.

Велика герцогиня Стефанія і королева Летиція / © Getty Images

Летиція ж просто віддала перевагу носити волосся розпущеним, а її образу надавали родзинки сережки-вісячки зі смарагдовим камінням.