ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
203
Час на прочитання
1 хв

Велика герцогиня Люксембурга здивувала вибором зачіски на зустрічі з королевою Летицією

Великогерцогське подружжя Люксембурга зустрілося в королівському палаці Мадрида з королем Іспанії Філіпом VI та королевою Летицією.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Летиція та велика герцогиня Стефанія, великий герцог Анрі та король Філіп VI

Королева Летиція і велика герцогиня Стефанія, великий герцог Анрі і король Філіп VI / © Getty Images

Велика герцогиня Стефанія та її чоловік великий герцог Гійом Люксембурзький прибули на обід до королівського палацу, де зустрілися з королем та королевою Іспанії.

Королева Летиція з’явилася на зустрічі в тій самій сукні з твіду лісового кольору з рукавами три чверті і чорним тонким поясом на талії, і взута в туфлі-човники на невисокому підборі. У цьому образі королева відвідувала сьогодні Міжнародний ярмарок сучасного мистецтва.

Королева Летиція та велика герцогиня Стефанія, великий герцог Анрі та король Філіп VI / © Getty Images

Королева Летиція та велика герцогиня Стефанія, великий герцог Анрі та король Філіп VI / © Getty Images

А велика герцогиня Стефанія була в комбінезоні кольору оливки з кейпом та V-подібним декольте, а на її шиї красувалося кольє з камінням, до якого було підібрано відповідні сережки. Стефанія мала цікаву зачіску, вона зібрала дві коси в один хвіст позаду, що мало дуже незвичайний вигляд, як для королівської особи.

Велика герцогиня Стефанія і королева Летиція / © Getty Images

Велика герцогиня Стефанія і королева Летиція / © Getty Images

Летиція ж просто віддала перевагу носити волосся розпущеним, а її образу надавали родзинки сережки-вісячки зі смарагдовим камінням.

Дата публікації
Кількість переглядів
203
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie