ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
109
Час на прочитання
1 хв

Великій герцогині Люксембургу виповнилося 42: сім’я привітала іменинницю і опублікувала фото

Дружина великого герцога Люксембурга Гійома святкує свій перший день народження як велика герцогиня.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Марія Тереза та її невістка Стефанія

Марія Тереза та її невістка Стефанія

Стефанія, якій сьогодні виповнюється 42 роки, отримала теплі привітання від своєї свекрухи та попередниці — ексвеликої герцогині Марії Терези, яка опублікувала у Instagram сімейні фотографії, щоби привітати свою невістку.

На одному з фото обидві жінки позують в одній із кімнат Великого герцогського палацу.

Марія Тереза та її невістка Стефанія

Марія Тереза та її невістка Стефанія

Марія Тереза ​​одягнена у яскраву салатову сукню, а Стефанія — у вдалий малиновий костюм. Обидві дами доповнили свої образи сережками-висячками, а руках тримали невеликі клатчі.

Також був опублікований сімейний портрет, на ньому жінки зазнімковані с гарному вбранні і сидячи в золотих кріслах, а їхні чоловіки стоять позаду них і усміхаються.

Марія Тереза та її невістка Стефанія з чоловіками Анрі та Гійомом

Марія Тереза та її невістка Стефанія з чоловіками Анрі та Гійомом

Нагадаємо, у Стефанії та її дружина Гійома двоє дітей — спадковий принц Шарль та його молодший брат Франсуа.

Дата публікації
Кількість переглядів
109
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie