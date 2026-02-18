- Дата публікації
Великій герцогині Люксембургу виповнилося 42: сім’я привітала іменинницю і опублікувала фото
Дружина великого герцога Люксембурга Гійома святкує свій перший день народження як велика герцогиня.
Стефанія, якій сьогодні виповнюється 42 роки, отримала теплі привітання від своєї свекрухи та попередниці — ексвеликої герцогині Марії Терези, яка опублікувала у Instagram сімейні фотографії, щоби привітати свою невістку.
На одному з фото обидві жінки позують в одній із кімнат Великого герцогського палацу.
Марія Тереза одягнена у яскраву салатову сукню, а Стефанія — у вдалий малиновий костюм. Обидві дами доповнили свої образи сережками-висячками, а руках тримали невеликі клатчі.
Також був опублікований сімейний портрет, на ньому жінки зазнімковані с гарному вбранні і сидячи в золотих кріслах, а їхні чоловіки стоять позаду них і усміхаються.
Нагадаємо, у Стефанії та її дружина Гійома двоє дітей — спадковий принц Шарль та його молодший брат Франсуа.