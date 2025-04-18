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Великодне меню: що їдять на свято король Чарльз і його родичі
Члени королівської сім’ї готуються відсвяткувати Великодню неділю.
Крім відвідування недільної служби у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку, члени королівської сім’ї зазвичай насолоджуються великоднім недільним обідом після цього. Як і на Різдво, обід є однією з найважливіших подій для сім’ї в їхніх особистих календарях і дає їм можливість зібратися разом.
Колишній королівський шеф-кухар Даррен Макгрейді раніше розповів журналу OK! про те, яка їжа пропонується, підтвердивши, що традиція полягає в подачі смаженого ягняти, яке в християнстві символізує «жертовне ягня», згадане у Старому Завіті.
«Ми б одразу перейшли до основної страви — традиційного смаженого ягня з сезонними овочами. Вони також замовляли салат з огірком з невеликою кількістю м’яти або трохи тертої моркви та коріандру», — розповів шеф, пише express.co.uk.
За словами колишнього шефкухаря, потім подається друга страва, що складається з сиру місцевого виробництва з молочної ферми Windsor Dairy, розташованої неподалік королівського маєтку, і персиків.
«У мій час у маєтку росли найнеймовірніші солодкі білі персики», — згадує шеф.
Передбачається, що окрім спільного обіду члени королівської сім’ї також влаштовують великоднє полювання на яйця, яке є традицією вже багато років. Їх їдять і на десерт.
Нагадаємо, Кейт та Вільям Уельські цього року, схоже, не відвідають великоднє богослужіння.