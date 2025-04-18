ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
334
Час на прочитання
2 хв

Великодне меню: що їдять на свято король Чарльз і його родичі

Члени королівської сім’ї готуються відсвяткувати Великодню неділю.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз

Король Чарльз / © Getty Images

Крім відвідування недільної служби у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку, члени королівської сім’ї зазвичай насолоджуються великоднім недільним обідом після цього. Як і на Різдво, обід є однією з найважливіших подій для сім’ї в їхніх особистих календарях і дає їм можливість зібратися разом.

Колишній королівський шеф-кухар Даррен Макгрейді раніше розповів журналу OK! про те, яка їжа пропонується, підтвердивши, що традиція полягає в подачі смаженого ягняти, яке в християнстві символізує «жертовне ягня», згадане у Старому Завіті.

Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

«Ми б одразу перейшли до основної страви — традиційного смаженого ягня з сезонними овочами. Вони також замовляли салат з огірком з невеликою кількістю м’яти або трохи тертої моркви та коріандру», — розповів шеф, пише express.co.uk.

За словами колишнього шефкухаря, потім подається друга страва, що складається з сиру місцевого виробництва з молочної ферми Windsor Dairy, розташованої неподалік королівського маєтку, і персиків.

Кейт і Вільям на великодній службі у 2023 році / © Associated Press

Кейт і Вільям на великодній службі у 2023 році / © Associated Press

«У мій час у маєтку росли найнеймовірніші солодкі білі персики», — згадує шеф.

Передбачається, що окрім спільного обіду члени королівської сім’ї також влаштовують великоднє полювання на яйця, яке є традицією вже багато років. Їх їдять і на десерт.

Нагадаємо, Кейт та Вільям Уельські цього року, схоже, не відвідають великоднє богослужіння.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie