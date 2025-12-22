- Дата публікації
Великогерцогська сім’я Люксембургу поділилася милим святковим відео зі своїми синами
Дім Великого Герцога Люксембургу поділився ще одним святковим відео його сім’ї.
Нещодавно великий герцог Гійом та велика герцогиня Стефанія ділилися святковими знімками зі своїми дітьми, влаштувавши фотосесію біля ялинки на вулиці.
Їхні двоє дітей — принци Шарль та Франсуа — були раді прикрашати ялинку та насолоджуватися невимушеною атмосферою перед Різдвом.
Тепер сім’я вирішила поділитися і відео у своєму Instagram зі знімання тієї самої фотосесії. У кадрі видно, як маленькі діти великогерцогського подружжя вішають на ялинку великі червоні іграшки, допомагають батькам зав’язувати великі червоні банти і бігають у процесі галявиною. Відео вийшло дуже милим та сімейним.