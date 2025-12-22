ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
13
Час на прочитання
1 хв

Великогерцогська сім’я Люксембургу поділилася милим святковим відео зі своїми синами

Дім Великого Герцога Люксембургу поділився ще одним святковим відео його сім’ї.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принци Шарль та Франсуа

Принци Шарль та Франсуа / © instagram.com/courgrandducale

Нещодавно великий герцог Гійом та велика герцогиня Стефанія ділилися святковими знімками зі своїми дітьми, влаштувавши фотосесію біля ялинки на вулиці.

Їхні двоє дітей — принци Шарль та Франсуа — були раді прикрашати ялинку та насолоджуватися невимушеною атмосферою перед Різдвом.

Тепер сім’я вирішила поділитися і відео у своєму Instagram зі знімання тієї самої фотосесії. У кадрі видно, як маленькі діти великогерцогського подружжя вішають на ялинку великі червоні іграшки, допомагають батькам зав’язувати великі червоні банти і бігають у процесі галявиною. Відео вийшло дуже милим та сімейним.

Дата публікації
Кількість переглядів
13
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie