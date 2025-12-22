Великогерцогська сім’я Люксембургу поділилася милим святковим відео зі своїми синами

Принци Шарль та Франсуа / © instagram.com/courgrandducale

Нещодавно великий герцог Гійом та велика герцогиня Стефанія ділилися святковими знімками зі своїми дітьми, влаштувавши фотосесію біля ялинки на вулиці.

Їхні двоє дітей — принци Шарль та Франсуа — були раді прикрашати ялинку та насолоджуватися невимушеною атмосферою перед Різдвом.

Тепер сім’я вирішила поділитися і відео у своєму Instagram зі знімання тієї самої фотосесії. У кадрі видно, як маленькі діти великогерцогського подружжя вішають на ялинку великі червоні іграшки, допомагають батькам зав’язувати великі червоні банти і бігають у процесі галявиною. Відео вийшло дуже милим та сімейним.