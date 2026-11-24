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Великогерцогське подружжя Люксембургу показало свою різдвяну ялинку
Ялинку можна побачити у палаці, де Великий герцог Гійом і Велика герцогиня Стефанія днями влаштовували прийом.
У День захисту дітей, Великий герцог та Велика герцогиня прийняли у палаці 15 молодих послів із люксембурзького відділення ЮНІСЕФ.
Молоді люди віком від 14 до 19 років супроводжувалися представниками організації та представили свої проєкти, у рамках яких вони відстоюють права дітей. Обговорення було присвячене, серед іншого, питанням інтеграції молодих мігрантів.
Великогерцогська пара високо оцінила відданість справі послів і подякувала командам люксембурзького відділення ЮНІСЕФ за підтримку молодих людей у реалізації їхніх проєктів. А в Instagram опублікували фотографії із заходу.
Герцогиня Стефанія одягла з цієї нагоди комплект, що складається з червоного топу та чорних штанів у поєднанні з блискучими лоферами. Як аксесуар вона обрала свою діамантову каблучку Chaumet, зробила зачіску і денний макіяж.
На фото також можна побачити прикрашену іграшками та великими червоними бантами ялинку. Цей знімок передбачає майбутні урочистості і має особливе значення для Гійома і Стефанії, які відзначають своє друге Різдво в якості Великого герцога і герцогині Люксембурзьких.
Нагадаємо, вчора перша леді США Меланія Трамп зустріла різдвяну ялинку біля Білого дому.