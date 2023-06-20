Верхи на коні і не тільки: на Royal Ascot покажуть рідкісні кадри королеви Єлизавети II

Цього року під час стартувавшого Royal Ascot на іподромі в Аскоті пройде спеціальна виставка, присвячена пам'яті королеви Єлизавети II.

Вона організована королівським фотографом Крісом Джексоном спеціально для Royal Ascot за підтримки Howden, щоб відзначити тісний зв'язок покійної королеви Єлизавети II з Royal Ascot та її довічний інтерес до коней та кінних перегонів.

Фотовиставка, організована королівським фотографом Крісом Джексоном для Royal Ascot / Фото: Getty Images

Любов принцеси Єлизавети до коней почалася з раннього дитинства. Вона завжди впевнено сиділа у сідлі, а в молоді роки брала участь верхи на коні у різних урочистих церемоніях.

Її стопами пішла і єдина дочка Єлизавети – принцеса Анна, а також онука Зара Тіндалл. Остання навіть закінчила Ексетерський університет за спеціальністю "Фізіотерапія", обравши спеціалізацію "Фізіотерапія коней" і, слідуючи стопами своїх батьків, теж стала наїзницею.

Фотовиставка, організована королівським фотографом Крісом Джексоном для Royal Ascot / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Royal Ascot – це п'ятиденні кінні змагання на іподромі в Аскоті, які любила відвідувати королева Єлизавета II, а також регулярно відвідують інші члени королівської родини.

Принцеса Єлизавета верхи на коні / Фото: Getty Images

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