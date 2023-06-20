Верхи на коні і не тільки: на Royal Ascot покажуть рідкісні кадри королеви Єлизавети II

Цього року під час стартувавшого Royal Ascot на іподромі в Аскоті пройде спеціальна виставка, присвячена пам'яті королеви Єлизавети II.
Вона організована королівським фотографом Крісом Джексоном спеціально для Royal Ascot за підтримки Howden, щоб відзначити тісний зв'язок покійної королеви Єлизавети II з Royal Ascot та її довічний інтерес до коней та кінних перегонів.
Любов принцеси Єлизавети до коней почалася з раннього дитинства. Вона завжди впевнено сиділа у сідлі, а в молоді роки брала участь верхи на коні у різних урочистих церемоніях.
Її стопами пішла і єдина дочка Єлизавети – принцеса Анна, а також онука Зара Тіндалл. Остання навіть закінчила Ексетерський університет за спеціальністю "Фізіотерапія", обравши спеціалізацію "Фізіотерапія коней" і, слідуючи стопами своїх батьків, теж стала наїзницею.
Нагадаємо, Royal Ascot – це п'ятиденні кінні змагання на іподромі в Аскоті, які любила відвідувати королева Єлизавета II, а також регулярно відвідують інші члени королівської родини.
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