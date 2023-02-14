Верхи на конях: Іванка Трамп показала романтичне фото, на якому вона з чоловіком злилася у поцілунку

Донька колишнього президента США привітала Джареда Кушнера з Днем всіх закоханих.

Іванка Трамп привітала свого чоловіка Джареда Кушнера з Днем святого Валентина, опублікувавши в Instagram їхню спільну романтичну світлину. На ній подружжя верхи на конях злилися у ніжному поцілунку.

Одягнені вони у зручні костюми і кросівки. Фото напевно було зроблене під час їхньої нещодавньої відпустки.

Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

"13 років, троє дітей, незліченна кількість пригод і стільки любові та радості! Безмежно вдячна за свого солодкого коханого!" – підписала знімок Іванка.

Нагадаємо, раніше Іванка Трамп у цікавому образі у стилі Вестерн похизувалася тонкою талією і пласким животом.

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