Верхи на білому коні: Зару Тіндалл зазнімкували на перегонах

Зара Тіндалл бере участь у міжнародних кінних змаганнях у Бленгеймі в Оксфордширі.
Дочка принцеси Анни була зазнімкована фотографами, коли їхала на своєму коні верхи на перегонах Blenheim Palace Horse Trials у Бленгеймському палаці.
Зара була у спеціальному одязі для верхової їзди. Як професійна вершниця вона продовжує брати участь у різних кінних змаганнях, а її родина – чоловік Майк Тіндалл та діти – часто приїжджають, щоб підтримати Зару.
До речі, на змаганнях Зару часто можна побачити без макіяжу. Одне з таких фото репортери зробили у Гартпері-коледжі, у Глостерширі.
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