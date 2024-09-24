Верхи на білому коні: Зару Тіндалл зазнімкували на перегонах

Зара Тіндалл бере участь у міжнародних кінних змаганнях у Бленгеймі в Оксфордширі.

Дочка принцеси Анни була зазнімкована фотографами, коли їхала на своєму коні верхи на перегонах Blenheim Palace Horse Trials у Бленгеймському палаці.

Зара була у спеціальному одязі для верхової їзди. Як професійна вершниця вона продовжує брати участь у різних кінних змаганнях, а її родина – чоловік Майк Тіндалл та діти – часто приїжджають, щоб підтримати Зару.

Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

До речі, на змаганнях Зару часто можна побачити без макіяжу. Одне з таких фото репортери зробили у Гартпері-коледжі, у Глостерширі.

Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

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