Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Верхи на коні: онука королеви Єлизавети II взяла участь у кінних змаганнях

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
390
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Верхи на коні: онука королеви Єлизавети II взяла участь у кінних змаганнях

Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

Цьогорічний захід, який відвідала Зара, святкує своє 40-річчя.

У п'ятницю, 4 серпня, королівська принцеса Анна разом зі своєю дочкою Зорою Тіндалл відвідала перший день фестивалю британського триборства Magic Millions, що відбувся у Глостерширі.

Зара Тіндалл / © Getty Images
Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

Захід започаткований принцесою Анною та її колишнім чоловіком капітаном Марком Тіндаллом — спортсменом-кіннотником та олімпійським чемпіоном — ще 1983 року і проводиться на території маєтку Анни в Геткомб Парку.

Зару помітили з мамою, коли вони балакали на галявині. 42-річна жінка була одягнена в екіпірування, оскільки брала участь у виїздці на своєму коні Classicals Euro Star (або, як ще його називають Каспер). А ось на Анны, окрім екіпірування, була помаранчева спортивна куртка.

Зара Тіндалл та принцесса Анна / © Getty Images
Зара Тіндалл та принцесса Анна / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що в королівській родині люблять коней. Зара, як її мати та батько, має також велику любов до цих тварин і зайнялася кінним спортом. Вона брала участь в Олімпійських іграх 31 липня 2012 року та стала власницею срібної медалі.

Зара Тіндалл / © Getty Images
Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

Читайте також:

Історія життя та цікаві факти про Королеву Британії Єлизавету II

Історія життя та цікаві факти про Королеву Британії Єлизавету II

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Новини королівських родин
Дата публікації
Перегляди
390
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація