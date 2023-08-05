Верхи на коні: онука королеви Єлизавети II взяла участь у кінних змаганнях

У п'ятницю, 4 серпня, королівська принцеса Анна разом зі своєю дочкою Зорою Тіндалл відвідала перший день фестивалю британського триборства Magic Millions, що відбувся у Глостерширі.

Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

Захід започаткований принцесою Анною та її колишнім чоловіком капітаном Марком Тіндаллом — спортсменом-кіннотником та олімпійським чемпіоном — ще 1983 року і проводиться на території маєтку Анни в Геткомб Парку.

Зару помітили з мамою, коли вони балакали на галявині. 42-річна жінка була одягнена в екіпірування, оскільки брала участь у виїздці на своєму коні Classicals Euro Star (або, як ще його називають Каспер). А ось на Анны, окрім екіпірування, була помаранчева спортивна куртка.

Зара Тіндалл та принцесса Анна / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що в королівській родині люблять коней. Зара, як її мати та батько, має також велику любов до цих тварин і зайнялася кінним спортом. Вона брала участь в Олімпійських іграх 31 липня 2012 року та стала власницею срібної медалі.

Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

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