Верхом на коні: Сара Йоркська поділилася з шанувальниками дитячими знімками

Сара Йоркська опублікувала в Instagram неймовірні фотографії, які раніше не показувала публіці.

Вона запостила кілька дитячих світлин, вітаючи збірну Великої Британії з першою золотою медаллю на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.

На фото Сара зображена в юному віці на фермі Даммер-Даун, у Гемпширі, де вона виросла. Вона катається на коні і позує біля нього.

"Коли я росла на своєму поні розміром 12,2 дюйми на прізвисько Павук, я завжди мріяла виграти золоту медаль у кінному спорті. Так що спостерігати за тим, як @teamgb та їхні блискучі гонщики вчора досягли наших перших літніх #Олімпійських медалей, було просто чудово. Вітаємо з таким дивовижним досягненням", — написала у підписі до фото Сара.

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2021 року герцогиня розповіла програмі Good Morning America, що верхова їзда допомогла їй пережити розлучення батьків, коли мати залишила її у Великій Британії, щоб почати нове життя зі своїм другим чоловіком Гектором Баррантесом в Аргентині.

"Мої поні дуже допомогли мені, коли моя мама поїхала жити до Аргентини, бо вони були моїми друзями", — сказала вона. "Вони нікуди не йдуть і відповідають мені взаємністю. Вони просто такі особливі", - казала герцогиня.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про королівські пари, чиї романи зав'язалися на Олімпійських іграх.

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