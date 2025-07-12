- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 279
- Час на прочитання
- 1 хв
Верхом на коні: принц Вільям взяв участь у благодійному матчі з поло
Принц Вільям взяв участь у благодійному турнірі Out-Sourcing Inc. Royal Charity Polo Cup.
Спортивний захід відбувся у клубі Guards Polo Club у Віндзорському парку. Принца Уельського приїхали підтримати його двоюрідний брат Пітер Філліпс та його кохана Гаррієт Сперлінг.
Під час благодійного матчу по поло вдалося зібрати 1,1 мільйона фунтів стерлінгів для організацій, які підтримує принц і принцеса Уельські. Принцу вдалося забити один із м’ячів, які принесли його команді перемогу.
Тим часом, нагадаємо, король Чарльз продемонстрував на особистому прикладі, як він піклується про довкілля. Монарх приєднався до громадської акції прибирання пляжу вздовж узбережжя Діла, у графстві Кент.