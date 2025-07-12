Верхом на коні: принц Вільям взяв участь у благодійному матчі з поло

Принц Вільям / © Getty Images

Реклама

Спортивний захід відбувся у клубі Guards Polo Club у Віндзорському парку. Принца Уельського приїхали підтримати його двоюрідний брат Пітер Філліпс та його кохана Гаррієт Сперлінг.

Принц Вільям / © Getty Images

Під час благодійного матчу по поло вдалося зібрати 1,1 мільйона фунтів стерлінгів для організацій, які підтримує принц і принцеса Уельські. Принцу вдалося забити один із м’ячів, які принесли його команді перемогу.

Принц Вільям / © Getty Images

Тим часом, нагадаємо, король Чарльз продемонстрував на особистому прикладі, як він піклується про довкілля. Монарх приєднався до громадської акції прибирання пляжу вздовж узбережжя Діла, у графстві Кент.

Реклама

Король Чарльз III / © Getty Images