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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
279
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1 хв

Верхом на коні: принц Вільям взяв участь у благодійному матчі з поло

Принц Вільям взяв участь у благодійному турнірі Out-Sourcing Inc. Royal Charity Polo Cup.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принц Вільям

Принц Вільям / © Getty Images

Спортивний захід відбувся у клубі Guards Polo Club у Віндзорському парку. Принца Уельського приїхали підтримати його двоюрідний брат Пітер Філліпс та його кохана Гаррієт Сперлінг.

Принц Вільям / © Getty Images

Принц Вільям / © Getty Images

Під час благодійного матчу по поло вдалося зібрати 1,1 мільйона фунтів стерлінгів для організацій, які підтримує принц і принцеса Уельські. Принцу вдалося забити один із м’ячів, які принесли його команді перемогу.

Принц Вільям / © Getty Images

Принц Вільям / © Getty Images

Тим часом, нагадаємо, король Чарльз продемонстрував на особистому прикладі, як він піклується про довкілля. Монарх приєднався до громадської акції прибирання пляжу вздовж узбережжя Діла, у графстві Кент.

Король Чарльз III / © Getty Images

Король Чарльз III / © Getty Images

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