Суспільство
45
Верховна представниця ЄС Кая Каллас у картатому жакеті і червоному светрі з’явилася у Брюсселі

Кая Каллас любить поєднувати у своїх ділових образах різні кольори.

Кая Каллас

Кая Каллас / © Associated Press

Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки, експрем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас прибула на зустріч міністрів закордонних справ ЄС у будівлі Європейської Ради в Брюсселі.

Кая Каллас / © Associated Press

Кая Каллас / © Associated Press

Політикиня з’явилася там у сірому картатому однобортному жакеті, рукава якого підкотила, червоному светрі з високою горловиною і чорній спідниці міді вільного силуету.

Кая Каллас / © Associated Press

Кая Каллас / © Associated Press

Аутфіт Каллас доповнила чорними капроновими колготами і чорними туфлями на стійких підборах і з пряжками в тон.

У Каї було акуратне укладання, макіяж у ніжних відтінках і лаконічні сережки у вухах.

Кая Каллас / © Associated Press

Кая Каллас / © Associated Press

Нагадаємо, Кая Каллас раніше продемонструвала аутфіт у картатій спідниці і білій блузці з плетінням та бантом.

