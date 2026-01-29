Верховна представниця ЄС Кая Каллас у картатому жакеті і червоному светрі з’явилася у Брюсселі

Кая Каллас / © Associated Press

Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки, експрем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас прибула на зустріч міністрів закордонних справ ЄС у будівлі Європейської Ради в Брюсселі.

Політикиня з’явилася там у сірому картатому однобортному жакеті, рукава якого підкотила, червоному светрі з високою горловиною і чорній спідниці міді вільного силуету.

Аутфіт Каллас доповнила чорними капроновими колготами і чорними туфлями на стійких підборах і з пряжками в тон.

У Каї було акуратне укладання, макіяж у ніжних відтінках і лаконічні сережки у вухах.

Нагадаємо, Кая Каллас раніше продемонструвала аутфіт у картатій спідниці і білій блузці з плетінням та бантом.