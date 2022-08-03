Весь спектр емоцій: принцеса Шарлотта стала зіркою Мережі через нові фото

Семирічна принцеса була вчора у центрі уваги під час спортивних змагань.

Герцог та герцогиня Кембриджські відвідали змагання з плавання, які проводилися у Бірмінгемі в межах Ігор Співдружності. Компанію подружжю склала їхня семирічна донька Шарлотта. Для дівчинки цей вихід у світ став першим сольним заходом: раніше на публіці вона з'являлася завжди в компанії братів Джорджа та Луї.

Однак ця поява на публіці зробила правнучку Єлизавети II справжньою зіркою Мережі, оскільки фотографи зазнімкували кілька реакцій дівчинки на змагання. Вона з азартом спостерігала за спортсменами, активно жестикулювала та висловлювала емоції. Таким чином принцеса повторила недавній рекорд свого молодшого брата Луї, який через витівку та смішну міміку теж став героєм не однієї смішної добірки і був у центрі уваги.

Пропонуємо вам подивитися на найсмішніші знімки цієї маленької дівчинки.

Принцеса Шарлотта / Фото: Getty Images

Принцеса Шарлотта / Фото: Getty Images

Принцеса Шарлотта / Фото: Getty Images

Принцеса Шарлотта / Фото: Getty Images

Принцеса Шарлотта / Фото: Getty Images

Принцеса Шарлотта / Фото: Getty Images

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