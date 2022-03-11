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Весь світ із нами: на показі у Мадриді дизайнери вийшли на подіум із прапором України

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Весь світ із нами: на показі у Мадриді дизайнери вийшли на подіум із прапором України

Agatha Ruiz De La Prada fashion show / Getty Images

Іспанія також підтримує Україну.

10 березня дизайнерка Агата Руїс де ла Прада та співак Омар Монтес вийшли на подіум після показу Agatha Ruiz De La Prada fashion show на Тижні моди в Мадриді з українським прапором в руках.

Так, можливо, прапор у їхніх руках не дуже допоможе Україні виграти цю війну з Росією, але ми всі бачимо, всю підтримку, всі прапори та всі слова та дії, які роблять люди у всьому світі на підтримку України.

Agatha Ruiz De La Prada fashion show / © Getty Images
Agatha Ruiz De La Prada fashion show / Getty Images

Раніше, нагадаємо, іспанська королева Летиція прибула на захід в аудиторію Mutua Madileña у Мадриді у вишиванці. Ніколи раніше дружина іспанського короля Філіпа VI не носила український національний одяг.

Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / Getty Images

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