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Весь у діда-короля: принц Джордж продемонстрував свій художній талант

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
1310
Час на прочитання
1 хв
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Весь у діда-короля: принц Джордж продемонстрував свій художній талант

Принц Джордж / Фото: Getty Images

Принц Уельський Джордж, схоже, перейняв любов свого діда короля Чарльза III до малювання.

В акаунті принца та принцеси Уельських королівська родина поділилася малюнком, який намалював 9-річний принц Джордж. Це малюнок святкового оленя. В підписі під знімком йдеться:

"Щасливого Різдва. Намальовано принцом Джорджем".

"Схоже, хтось успадкував художні таланти мами! Дякую, що поділилися, це так захоплює. Щасливого Різдва!", — пише один із фоловерів у коментарях. "Ух ти!! Стільки талантів у маленького хлопчика! Схожий на свою матусю!", - додає ще один.

Король Чарльз, до речі, дуже захоплюється малюванням, репродукцію картини, яку він намалював 2001 року, продали вдесятеро дорожче, ніж вона була оцінена спочатку. Докладніше про це ми розповідали ось тут.

Нагадаємо, на Різдво члени королівської родини зібралися у Сандрінгемі та відвідали церкву святої Марії Магдалини, де відбулася святкова служба.

Британська королівська родина у Сандрінгемі / © Getty Images
Британська королівська родина у Сандрінгемі / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
1310
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