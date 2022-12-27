Весь у діда-короля: принц Джордж продемонстрував свій художній талант

В акаунті принца та принцеси Уельських королівська родина поділилася малюнком, який намалював 9-річний принц Джордж. Це малюнок святкового оленя. В підписі під знімком йдеться:

"Щасливого Різдва. Намальовано принцом Джорджем".

"Схоже, хтось успадкував художні таланти мами! Дякую, що поділилися, це так захоплює. Щасливого Різдва!", — пише один із фоловерів у коментарях. "Ух ти!! Стільки талантів у маленького хлопчика! Схожий на свою матусю!", - додає ще один.

Король Чарльз, до речі, дуже захоплюється малюванням, репродукцію картини, яку він намалював 2001 року, продали вдесятеро дорожче, ніж вона була оцінена спочатку. Докладніше про це ми розповідали ось тут.

Нагадаємо, на Різдво члени королівської родини зібралися у Сандрінгемі та відвідали церкву святої Марії Магдалини, де відбулася святкова служба.

Британська королівська родина у Сандрінгемі / Фото: Getty Images

Читайте також: