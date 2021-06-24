Веселі і розслаблені: Білл і Гілларі Клінтон зазнімкували за ланчем

Веселі і розслаблені: Білл і Гілларі Клінтон зазнімкували за ланчем

Подружжя було сфотографоване в Нью-Йорку.

73-річна Гілларі і її 74-річний чоловік Білл Клінтон вчора, 23 червня, потрапили під приціл вуличних фотографів, коли обідали в якомусь закладі. Політики активно вели бесіду, сидячи за столиком і були залученими в розмову.

На фото видно, що Білл Клінтон прийшов на ланч в класичному костюмі і лавандовій сорочці, а його дружина Гілларі була одягнена в темно-синій жакет.

Білл Клінтон і Гілларі Клінтон / Getty Images

Востаннє на публіці ми бачили Гілларі Клінтон в січні на інавгурації президента Джо Байдена. Тоді політикиня була одягнена в шоколадно-пурпурне вбрання. Вона одягла пурпурного кольору штанний костюм і шоколадне пальто.

Білл і Гілларі Клінтони

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Стиль Гілларі Клінтон (13 фото)

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