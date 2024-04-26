Веселі монархи: королева Максима та король Віллем-Олександр сфотографувалися з дітьми

Королева Максима та король Віллем-Олександр відвідали Королівські ігри KBS Klippeholm та школу CBS Vesterhavet 26 квітня 2024 року у Гофддорпі.

Максима, традиційно, мала дуже гарний вигляд і була одягнена у довге пальто і взута у високі шкіряні чоботи баклажанового кольору на підборах. Її Величність зібрала волосся в пучок ззаду, одягла великі сережки-висячки, зробила макіяж очей і підкреслила губи.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Король Віллем-Олександр одягнув світлу сорочку, синій костюм і помаранчеву краватку. Королівське подружжя з радістю провело час з дітьми та сфотографувалося на заході.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

Раніше, нагадаємо, королева Максима в яскраво-червоному аутфіті відвідала відкриття ресторану в Амстердамі.

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